"Арсенал" не отпустил Жезуса в "Палмейрас"

"Арсенал" отклонил запрос бразильского "Палмейраса" насчет своего нападающего Габриэля Жезуса.

В этом сезоне Премьер-Лиги Жезус отметился единственным появлением в стартовом составе "Арсенала", еще раз выйдя на замену. При этом Габриэль не совершил ни одного результативного действия, даже если учитывать все соревнования.



Ситуацией своего соотечественника пытался воспользоваться "Палмейрас", который ищет усиление к клубному Чемпионату Мира следующим летом, однако "Арсенал" не пожелал отпускать 27-летнего игрока сборной Бразилии.



"Габриэль Жезус не придет. Мы обратились к "Арсеналу", и они сказали: "Лейла, не существует таких условий, на которых мы готовы отпустить игрока. Мы не собираемся это обсуждать". Тема закрыта", — цитирует президента "Палмейраса" Лейлу Перейру ESPN.