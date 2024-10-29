Аморим согласился возглавить "Юнайтед"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Юнайтед".

В понедельник утром, прибыв на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, Эрик Тен Хаг узнал, что клуб отказывается от его услуг.



После своего увольнения Тен Хаг немедленно улетел на родину в Голландию, а "Юнайтед" инициировал контакт со "Спортингом", выразив готовность заплатить 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов) в качестве компенсации.



Как сообщает Manchester Evening News, теперь "Юнайтед" вступил в переговоры и с самим Аморимом, причем 39-летний португалец уже дал свое согласие на переход.



"Юнайтед" и Аморим обсудят детали сотрудничества, как только клуб с "Олд Траффорд" окончательно договорится со "Спортингом" о компенсации.



Намерение "Юнайтед" заполучить Аморима, которого прежде сватали в "Челси", "Ливерпуль" и "Вест Хэм", может спутать планы "Манчестер Сити", который рассматривал Рубена возможным преемником Хосепа Гвардиолы и уже договорился забрать из "Спортинга" спортивного директора Угу Виана.