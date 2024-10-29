Аморим согласился возглавить "Юнайтед"

Рубен Аморим Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Юнайтед".

В понедельник утром, прибыв на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, Эрик Тен Хаг узнал, что клуб отказывается от его услуг.

После своего увольнения Тен Хаг немедленно улетел на родину в Голландию, а "Юнайтед" инициировал контакт со "Спортингом", выразив готовность заплатить 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов) в качестве компенсации.

Как сообщает Manchester Evening News, теперь "Юнайтед" вступил в переговоры и с самим Аморимом, причем 39-летний португалец уже дал свое согласие на переход.

"Юнайтед" и Аморим обсудят детали сотрудничества, как только клуб с "Олд Траффорд" окончательно договорится со "Спортингом" о компенсации.

Намерение "Юнайтед" заполучить Аморима, которого прежде сватали в "Челси", "Ливерпуль" и "Вест Хэм", может спутать планы "Манчестер Сити", который рассматривал Рубена возможным преемником Хосепа Гвардиолы и уже договорился забрать из "Спортинга" спортивного директора Угу Виана.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2024 00:05

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  1. hammersmith 29.10.2024 00:23 # hammersmith
    объедки со стола ЛИВЕРПУЛЯ.

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  2. brown-ale 29.10.2024 00:13 # brown-ale
    Вангую, что с Аморимом крысиный король резко прибавит, как Погба когда-то при Сольскьяере.

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  3. closer 29.10.2024 00:08 # closer
    Кореш Далота и Фернандеша
    СЮДА

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