FA оштрафовала "Челси" и "Форест"

FA оштрафовала "Челси" и "Ноттингем Форест" на 40,000 и 125,000 фунтов, соответственно, за потерю контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги ранее в этом месяце.

Ранее в октябре "Челси" и "Форест" сыграли вничью 1:1 на "Стэмфорд Бридж", и когда в концовке этого матча защитник гостей Неко Уильямс вытолкнул за пределы поля игрока "синих" Марка Кукурелью, между двумя командами случилась массовая стычка.



Во время слушания дисциплинарной комиссии оба клуба признали свою вину, и благодаря этому раскаянию изначально назначенные денежные штрафы в 50,000 и 150,000 фунтов были снижены до упомянутых выше 40,000 и 125,000 фунтов.



В случае с "Форест" штраф оказался втрое выше, потому что это уже шестой подобный инцидент с участием "лесников" за последние три года. Для "Челси" это только третья провинность за пять сезонов, уточняет BBC.



Независимая комиссия также установила, что "Форест" не предпринимает действий, чтобы "разобраться с тем, что теперь стало серийной проблемой".



