"Юнайтед" работает над приглашением Аморима

"Манчестер Юнайтед" работает над приглашением главного тренера лиссабонского "Спортинга" Рубена Аморима.

На следующий день после поражения 2:1 в гостях у "Вест Хэма" "Юнайтед" объявил об увольнении своего главного тренера Эрика Тен Хага.



Аморим давно считался одним из кандидатов на замену Тен Хагу, однако различные медиа неоднократно сообщали, что Рубен не собирается покидать Лиссабон посреди сезона.



Тем не менее, авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнстейн утверждает, что Аморим открыт к немедленному переходу в "Юнайтед", хотя с "красными дьяволами" пока не контактировал.



Зато "Юнайтед" уже вступил в переговоры со "Спортингом" о компенсации за 39-летнего португальца. Ее размер может составить около 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов).



Аморима давно связывают с переездом в Премьер-Лигу. В прошлом сезоне Рубен назывался возможным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", а также летал на переговоры с "Вест Хэмом".



Недавно появилась информация о том, что Аморим может последовать за своим спортивным директором Угу Виана в "Манчестер Сити", чей наставник Хосеп Гвардиола до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт.



Аморим тренирует "Спортинг" с 2020 года, за это время выиграв два титула португальской лиги и два местных Кубка Лиги, который он также брал со своим предыдущим клубом "Брагой".