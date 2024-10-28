"Юнайтед" работает над приглашением Аморима
"Манчестер Юнайтед" работает над приглашением главного тренера лиссабонского "Спортинга" Рубена Аморима.
На следующий день после поражения 2:1 в гостях у "Вест Хэма" "Юнайтед" объявил об увольнении своего главного тренера Эрика Тен Хага.
Аморим давно считался одним из кандидатов на замену Тен Хагу, однако различные медиа неоднократно сообщали, что Рубен не собирается покидать Лиссабон посреди сезона.
Тем не менее, авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнстейн утверждает, что Аморим открыт к немедленному переходу в "Юнайтед", хотя с "красными дьяволами" пока не контактировал.
Зато "Юнайтед" уже вступил в переговоры со "Спортингом" о компенсации за 39-летнего португальца. Ее размер может составить около 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов).
Аморима давно связывают с переездом в Премьер-Лигу. В прошлом сезоне Рубен назывался возможным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", а также летал на переговоры с "Вест Хэмом".
Недавно появилась информация о том, что Аморим может последовать за своим спортивным директором Угу Виана в "Манчестер Сити", чей наставник Хосеп Гвардиола до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт.
Аморим тренирует "Спортинг" с 2020 года, за это время выиграв два титула португальской лиги и два местных Кубка Лиги, который он также брал со своим предыдущим клубом "Брагой".
28.10.2024 22:00
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Последние комментарии:
28.10.2024 23:02 #
sausage
Хотя, чё это я? Отвык похоже от твоей аналитики. Ну и нехуй привыкать. Пиздуй в подвал обратно.
Источник: http://fapl.ru/posts/110877/?c=1#c7981130
тем временем сринисиус
сезон 22-23, 10 голов 9 асистов в лалиге
сезон 23-24 15 голов 5 асистов.
планку в 20 голевых действий в мертвой лиге, где 1.5 топ команды, окруженный лучшими игроками в мире.
Однозначно игрок на золотой мячик.
(ответить)
оруу
«Весь поселок разграблен». Губернатор Курской области заявил, что информация о мародерах в регионе - «вброс со стороны спецслужб противника», что вызвало возмущение ограбленных жителей
26 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов опубликовал пост во «Вконтакте», в котором говорится, что «сотрудники военной полиции проверяют сведения и о мародерах, но чаще всего это оказывается информационным вбросом со стороны спецслужб противника».
Под постом собралось множество комментаторов, которые заявили, что это ложь и их дома по-настоящему обнесли российские мародеры. Пользователей верифицировало издание «Вот Так».
«Весь поселок разграблен. Дома, гаражи вскрыты. Все, что не смогли украсть, разломали! Люди возвращаются, чтобы не спёрли оставшееся. Тянут всё. Через день ездим домой в Коренево. И каждый раз приезжаем с новым замком, так как кто-то их постоянно срывает!» — написала пользовательница «ВКонтакте» Ольга Полянская.
«С подвала, который только и остался, все вынесли, нет ничего, и никому до этого нет дела. Взяли матрас за 40 тысяч и отнесли в подвал, хотя в доме были простые матрасы, но нужно спать с комфортом», — утверждает Светлана Маслова.
«В Коренево все магазины взломаны и разграблены людьми в военной форме с оружием. Это факт. Есть десятки видео с камер на магазинах. Что это, если не мародерство?» — задается вопросом Владимир Борзов.
Местная жительница под постом Смирнова выложила фото выломанной в одном из частных домов металлической двери с пулевыми отверстиями возле замка, на которой написано: «51 п занято». Вероятно, надпись оставили военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ России, который участвует в боевых действиях в Курской области, пишет «Вот Так».
Журналисты издания поговорил с одним из местных жителей, разместившего под постом Смирнова видео своего дома, в который он вернулся.
«Разгромили не только дом. Пропало много оставшихся в нем ценных вещей, например мопед, подстанция», — рассказал он.
Телеграм-канал «Досье Шпиона» 20 сентября опубликовал копию коллективного письма жителей Кореневского района к Владимиру Путину, которое подписали более 100 человек. «Вот Так» подтвердил личности как минимум 15 из них и то, что они действительно прописаны в Кореневском районе.
В письме говорится, что в населенном пункте разграблены все уцелевшие магазины, аптеки, автозаправки, жилые дома, а люди в военной форме вскрывали помещения и расстреливали собак, которые охраняли имущество. Награбленное, по их словам, вывозилось вглубь территории России.
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справедливости ради, если уж щас вручат родри, то и в 21 должны были вручить канте.
При всем уважении в Родри нету ничего особенного, изюминки, уникальности.
Он топ топ топ игрок, но ничего выдающегося не показывал, имхо. ПРосто делает свою работу волнореза лучше в мире. Но глобально чем он там сильно от условного райса отличается я не ебу.
Канте же уникум. Нету таких игроков, никогда не было и вряд ли будут.
Его движение с мячем. игра в отборе...это нечто уникальное.
Ну да ладно.
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Хз чё там за Аморим? Не смотрел чемп португалии, хоть и норм игроки с тренерами от туда выходят. Ну наверное норм типок, если так много разговоров про него.
(ответить)
Дрогба ведущий, объявит Родри лучшим, какой же кайф
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бля не , аморим эта не нужно.
чот решил глянуть у чела 9 побед в чемпе из 9, 30 забито 2 пропущено
апл не лига португалии, но лучше не надо.
там вон есть поттеренок, сэр cаутгейт.
(ответить)
Правда, что сливочные не приехали на церемонию?
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Армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах, таджик - что это за ШИФР?
(ответить)
Наверное нет смысла говорить про предвзятость ballon d'or
(ответить)
я ору, в руках арсосала был лучший вратарь в мире прямосейчас, они его за копейки продали, перелопатили вратарей и играют с каким-то карликом в воротах ахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/110870/?c=1#c7981112
(ответить)
28.10.2024 22:05 #
sausage
Хуйни не неси. Он будет лучшим, когда хотя бы три сезона на лучшем уровне отыграет. Я не принижаю его топовость, он хорош, но вообще не нравится этот тренд: "давайте Родри дадим, он вроде норм игрок, а главное был в командах, которые два трофея взяли в этом сезоне". Называется на безрыбье и рак рыба. Винисиус реально ярко провёл этот сезон и своей игрой вызвал кучу эмоций. Почему бы не ему?
Источник: http://fapl.ru/posts/110870/?c=1#c7981094
Человек, я напомню, лучший игрок евро, а за год проиграл 1 игру в кубке.
Причем c тех пор как он пришёл в МС они ещё чемпионат не проигрывали.
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27.10.2024 17:34 # удалить
john-wick
Артурио, братишка, ты здесь?
Если надо ликвидировать какого-то орка, пиши.
Источник: http://fapl.ru/posts/110838/?c=1#c7980531
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где новость про родре
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ебать там срут на свинисиуса чмуниора в официальной трансе франц фудбола.ору.вот это камон красиво.
https://ibb.co/93CBDbt
https://ibb.co/N1nYHqG
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