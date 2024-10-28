Ван Дейк отверг предположения насчет красной карточки за фол на Хаверце

Кай Хаверц и Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отверг предположения насчет того, что он заслуживал удаление за грубый фол против Кая Хаверца из "Арсенала".

Накануне "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2, и в самом начале матча на "Эмирейтс" Ван Дейк отправил Хаверца на газон.

К возмущению болельщиков домашней команды, рефери Энтони Тэйлор ограничился устным внушением в отношении Ван Дейка, и голландский защитник считает, что он не заслуживал желтой или, тем более, красной карточки.

"Футбол — это контактный вид спорта, и такие вещи случаются. Если вы посмотрите, мы боролись на протяжении всего матча, и обе стороны позволяли себе подобное. Это неотъемлемая часть игры", — цитирует Ван Дейка Football.London.


Метки Арсенал, Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 28.10.2024 21:28 # takernotagiver
    Охренеть. От мяча избавился же. Зачем дальше так махать ногами и брыкаться? Это красная карта в мире непредвзятого судейства

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  2. redwhitegun 28.10.2024 21:16 # redwhitegun
    Пля ну это уже не часть игры. Красную за это может и не стоит давать, но это даже не ЖК?)

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