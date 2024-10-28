Ван Дейк отверг предположения насчет красной карточки за фол на Хаверце
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отверг предположения насчет того, что он заслуживал удаление за грубый фол против Кая Хаверца из "Арсенала".
Накануне "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2, и в самом начале матча на "Эмирейтс" Ван Дейк отправил Хаверца на газон.
К возмущению болельщиков домашней команды, рефери Энтони Тэйлор ограничился устным внушением в отношении Ван Дейка, и голландский защитник считает, что он не заслуживал желтой или, тем более, красной карточки.
"Футбол — это контактный вид спорта, и такие вещи случаются. Если вы посмотрите, мы боролись на протяжении всего матча, и обе стороны позволяли себе подобное. Это неотъемлемая часть игры", — цитирует Ван Дейка Football.London.
28.10.2024 21:00
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Охренеть. От мяча избавился же. Зачем дальше так махать ногами и брыкаться? Это красная карта в мире непредвзятого судейства
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Пля ну это уже не часть игры. Красную за это может и не стоит давать, но это даже не ЖК?)
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