Нагельсманн открыт к работе с "Юнайтед"

Юлиан Нагельсманн Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".

Ранее в понедельник "Юнайтед" объявил об увольнении Эрика Тен Хага, который оставил "красных дьяволов" на 14-м месте в Премьер-Лиге и на 21-м в Лиге Европы.

Предполагается, что у "Юнайтед" уже есть шорт-лист на замену Тен Хагу, и пока клуб выбирает наиболее достойного кандидата, руководить первой командой будет Рууд Ван Нистелрой.

Что касается 37-летнего Нагельсманна, то его регулярно сватали в "Юнайтед" в последние годы — особенно после того, как сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем клуба с "Олд Траффорд".

И talkSPORT утверждает, что Нагельсманн открыт к идее возглавить "Юнайтед", оставив сборную Германии, которую он тренирует с сентября 2023.

В случае расставания с Нагельсманном немецкая сборная может позвать Юргена Клоппа, чей контракт с концерном Red Bull предусматривает условие, позволяющее бывшему главному тренеру "Ливерпуля" беспрепятственно уйти ради работы с национальной командой своей страны.


Метки Манчестер Юнайтед, Нагельсманн, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1236



Поиск: