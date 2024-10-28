Нагельсманн открыт к работе с "Юнайтед"

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".

Ранее в понедельник "Юнайтед" объявил об увольнении Эрика Тен Хага, который оставил "красных дьяволов" на 14-м месте в Премьер-Лиге и на 21-м в Лиге Европы.



Предполагается, что у "Юнайтед" уже есть шорт-лист на замену Тен Хагу, и пока клуб выбирает наиболее достойного кандидата, руководить первой командой будет Рууд Ван Нистелрой.



Что касается 37-летнего Нагельсманна, то его регулярно сватали в "Юнайтед" в последние годы — особенно после того, как сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем клуба с "Олд Траффорд".



И talkSPORT утверждает, что Нагельсманн открыт к идее возглавить "Юнайтед", оставив сборную Германии, которую он тренирует с сентября 2023.



В случае расставания с Нагельсманном немецкая сборная может позвать Юргена Клоппа, чей контракт с концерном Red Bull предусматривает условие, позволяющее бывшему главному тренеру "Ливерпуля" беспрепятственно уйти ради работы с национальной командой своей страны.