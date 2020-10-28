Тен Хаг сразу же улетел в Голландию

Через считанные часы после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг улетел на родину в Голландию.

В понедельник утром Тен Хаг прибыл на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, где Эрику было сказано, что клуб более не нуждается в его услугах.



Тен Хаг лишь смог попрощаться с персоналом "Юнайтед", но не с игроками, которые получил день отдыха после поражения 2:1 от "Вест Хэма" накануне.



Как сообщает Daily Mail, после своего увольнения Тен Хаг незамедлительно отправился в аэропорт Манчестера, прячась от папарацци на заднем сидении черного "Мерседеса".



Тен Хаг вылетел из Манчестера в Амстердам на частном самолете с задержкой более чем в два часа.



Источник добавляет, что данная поездка не была запланированной — Тен Хаг узнал о решении клуба только утром, когда исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Дэн Эшуорт вызвали его к себе на ковер.



