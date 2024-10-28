Гвардиола готов использовать игроков академии против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается выпустить игроков академии на матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Сити" одержал победу 1:0 над "Саутгемптоном" благодаря быстрому голу Эрлинга Холанда. В этом матче "горожане" были лишены травмированных Родри, Оскара Бобба, Кевина Де Брюйне, Кайла Уолкера, Джека Грилиша и Жереми Доку.



Уже в среду "Сити" играть в 1/8 финала Кубка Англии, и Гвардиола не собирается рисковать не вполне здоровыми игроками.



"У нас очень, очень ограниченный выбор игроков. Я еще подумаю насчет "Тоттенхэма". Возможно, я использую некоторых игроков из академии. Посмотрим".



"Если игроки будут в порядке, они сыграют против "Тоттенхэма", но в случае сомнений я точно не собираюсь ими рисковать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.