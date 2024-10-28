Ван Нистелрой не будет постоянным тренером "Юнайтед"

Рууд Ван Нистелрой "Манчестер Юнайтед" не рассматривает Рууда Ван Нистелрой, принявшего управление первой командой, на роль постоянного главного тренера.

На следующий день после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в Премьер-Лиге "Юнайтед" объявил об увольнении главного тренера Эрика Тен Хага.

"Юнайтед" также сообщил, что руководить первой командой теперь будет Ван Нистелрой, пока клуб ищет постоянную замену Тен Хагу, у которого Рууд трудился ассистентом с минувшего лета.

Многие болельщики сразу же вспомнили о другом своем бывшем нападающем, Оле Гуннаре Сульшере, который, придя временным тренером, заслужил постоянный контракт.

Однако Daily Mail утверждает, что Ван Нистелрой даже не рассматривается на вакантную роль, а его назначение временщиком просто призвано дать клубу время на поиски подходящего специалиста.

Sky Sports добавляет, что у "Юнайтед" уже есть шорт-лист из пяти кандидатов, и Ван Нистелрой действительно рассматривается лишь в качестве временной фигуры, хотя у Рууда уже есть опыт работы главным тренером благодаря ПСВ.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 17:00

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