Ван Нистелрой не будет постоянным тренером "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не рассматривает Рууда Ван Нистелрой, принявшего управление первой командой, на роль постоянного главного тренера.

На следующий день после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в Премьер-Лиге "Юнайтед" объявил об увольнении главного тренера Эрика Тен Хага.



"Юнайтед" также сообщил, что руководить первой командой теперь будет Ван Нистелрой, пока клуб ищет постоянную замену Тен Хагу, у которого Рууд трудился ассистентом с минувшего лета.



Многие болельщики сразу же вспомнили о другом своем бывшем нападающем, Оле Гуннаре Сульшере, который, придя временным тренером, заслужил постоянный контракт.



Однако Daily Mail утверждает, что Ван Нистелрой даже не рассматривается на вакантную роль, а его назначение временщиком просто призвано дать клубу время на поиски подходящего специалиста.



Sky Sports добавляет, что у "Юнайтед" уже есть шорт-лист из пяти кандидатов, и Ван Нистелрой действительно рассматривается лишь в качестве временной фигуры, хотя у Рууда уже есть опыт работы главным тренером благодаря ПСВ.