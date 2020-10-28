"Юнайтед" уволил Тен Хага

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Эрика Тен Хага с поста главного тренера.

Тен Хаг возглавил "Юнайтед" в апреле 2022, а к работе приступил летом того года, став пятым постоянным наставником "красных дьяволов" после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013.

В своем дебютном сезоне Тен Хаг выиграл Кубок Лиги, в прошлом добавив к нему Кубок Лиги, однако старт новой кампании для "дьяволов" не заладился.

"Юнайтед" уволил 54-летнего голландца, занимая 14-е место в Премьер-Лиге и 21-е из 36 возможных в Лиге Европы.

Последней каплей для руководства "Юнайтед" стало поражение 2:1 от "Вест Хэма" накануне.

"Юнайтед" также сообщает, что обязанности главного тренера на временной основе будет исполнять Рууд Ван Нистелрой, который минувшим летом вернулся в клуб и был назначен ассистентом Тен Хага.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 913

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Последние комментарии:




  1. abse 28.10.2024 16:16 # abse
    Печально

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  2. kukuku 28.10.2024 16:16 # kukuku
    изи 20 лямов. Тоттенхэм след жертва

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  3. kellborn 28.10.2024 16:12 # kellborn
    Очень жаль. Хотелось увидеть МЮ в чемпионшипе.

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  4. quavo 28.10.2024 16:09 # quavo
    Абсолютно ебанутое руководство в лице уебка жими проебало сезон. Слили ахуилярд на залупу и его глвноигроков и по итогу опять и снова выгребать за очередным тренеришкой. В постсафофском периоде были надежды только на урину и на влалгала, но если первый хоть что то показал и выиграл , то с голландцем же все стало ясно через пол года.
    Этот же залупоголовый вообще сразу не понравился, но по началу кинул пыль из за имбовой формы рэшфорда а далее все покатилось по пизде, ни игры ни атмосферы и тупейшие отмазки. Команда в худшем своем состоянии после ухода очередного середняка.
    Теперь главный вопрос кто будет выгребать это все? Вопрос большой, а кандидатов от слова никуя.

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  5. imf-tua 28.10.2024 16:07 # imf-tua
    Пидорасы, больше нечего сказать. Человек с миллионом проблем умудрялся выигрывать нам трофеи и находить настоящие бриллианты в нашей бездарной академии . За одного только Гарначо я лично готов вознести ему памятник. Если они не позовут теперь Поттера или Саутгейта, то пусть вылетают в чш вместе со своим Хави, имбецилы. Тен Хаг навсегда в моем сердце, что бы ни случилось. Спасибо за все, Эрик!

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  6. hachidlo 28.10.2024 16:04 # hachidlo
    Его ещё стоило увольнять в конце того сезона. Пздц руководство скама тупое. Там что, гусейн и его сын гусейнович всем заправляют?

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  7. imf-tau 28.10.2024 16:04 # imf-tau
    Rest In Piss, bald fraud.

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  8. gameboy 28.10.2024 16:03 # gameboy
    Возьмите Зизу, дайте ему самую большую в мире зп - может что и получится

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  9. quavno 28.10.2024 16:02 # quavno
    Я хочу Аморима

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  10. sergej-1993 28.10.2024 16:01 # sergej-1993
    Наконец-то свершилось! Жалко конечно, но он сам понимал, что его ждёт!

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  11. narcot 28.10.2024 16:01 # narcot
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Алиссоны, Эдерсоны, Мартинесы ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.

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