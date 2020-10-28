"Юнайтед" уволил Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Эрика Тен Хага с поста главного тренера.

Тен Хаг возглавил "Юнайтед" в апреле 2022, а к работе приступил летом того года, став пятым постоянным наставником "красных дьяволов" после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013.



В своем дебютном сезоне Тен Хаг выиграл Кубок Лиги, в прошлом добавив к нему Кубок Лиги, однако старт новой кампании для "дьяволов" не заладился.



"Юнайтед" уволил 54-летнего голландца, занимая 14-е место в Премьер-Лиге и 21-е из 36 возможных в Лиге Европы.



Последней каплей для руководства "Юнайтед" стало поражение 2:1 от "Вест Хэма" накануне.



"Юнайтед" также сообщает, что обязанности главного тренера на временной основе будет исполнять Рууд Ван Нистелрой, который минувшим летом вернулся в клуб и был назначен ассистентом Тен Хага.