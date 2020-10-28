"Юнайтед" уволил Тен Хага
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Эрика Тен Хага с поста главного тренера.
Тен Хаг возглавил "Юнайтед" в апреле 2022, а к работе приступил летом того года, став пятым постоянным наставником "красных дьяволов" после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013.
В своем дебютном сезоне Тен Хаг выиграл Кубок Лиги, в прошлом добавив к нему Кубок Лиги, однако старт новой кампании для "дьяволов" не заладился.
"Юнайтед" уволил 54-летнего голландца, занимая 14-е место в Премьер-Лиге и 21-е из 36 возможных в Лиге Европы.
Последней каплей для руководства "Юнайтед" стало поражение 2:1 от "Вест Хэма" накануне.
"Юнайтед" также сообщает, что обязанности главного тренера на временной основе будет исполнять Рууд Ван Нистелрой, который минувшим летом вернулся в клуб и был назначен ассистентом Тен Хага.
28.10.2024 16:00
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изи 20 лямов. Тоттенхэм след жертва
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Очень жаль. Хотелось увидеть МЮ в чемпионшипе.
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Абсолютно ебанутое руководство в лице уебка жими проебало сезон. Слили ахуилярд на залупу и его глвноигроков и по итогу опять и снова выгребать за очередным тренеришкой. В постсафофском периоде были надежды только на урину и на влалгала, но если первый хоть что то показал и выиграл , то с голландцем же все стало ясно через пол года.
Этот же залупоголовый вообще сразу не понравился, но по началу кинул пыль из за имбовой формы рэшфорда а далее все покатилось по пизде, ни игры ни атмосферы и тупейшие отмазки. Команда в худшем своем состоянии после ухода очередного середняка.
Теперь главный вопрос кто будет выгребать это все? Вопрос большой, а кандидатов от слова никуя.
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Пидорасы, больше нечего сказать. Человек с миллионом проблем умудрялся выигрывать нам трофеи и находить настоящие бриллианты в нашей бездарной академии . За одного только Гарначо я лично готов вознести ему памятник. Если они не позовут теперь Поттера или Саутгейта, то пусть вылетают в чш вместе со своим Хави, имбецилы. Тен Хаг навсегда в моем сердце, что бы ни случилось. Спасибо за все, Эрик!
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Его ещё стоило увольнять в конце того сезона. Пздц руководство скама тупое. Там что, гусейн и его сын гусейнович всем заправляют?
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Rest In Piss, bald fraud.
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Возьмите Зизу, дайте ему самую большую в мире зп - может что и получится
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Я хочу Аморима
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Наконец-то свершилось! Жалко конечно, но он сам понимал, что его ждёт!
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Алиссоны, Эдерсоны, Мартинесы ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
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