Невилл: "Давление на Тен Хага станет невыносимым в случае поражения от "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что давление на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага станет "невыносимым" в случае поражения от "Челси" в следующее воскресенье.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вест Хэма", загубив кучу моментов в первом тайме и пропустив решающий гол со спорного пенальти в концовке матча.



В своем следующем матче Премьер-Лиги "Юнайтед" примет дома "Челси", и Невиллу кажется, что поражением Тен Хаг может подписать себе приговор.



"Думаю, любая более-менее приличная команда может победить этот "Юнайтед". Это может сделать любая команда, которая расправит плечи и обладает мастерством, а у "Челси" хватает мастерства на отдельных участках поля. Поэтому "Манчестер Юнайтед" в опасности".



"Я не думаю, что они могут позволить себе очередное поражение на "Олд Траффорд" в следующее воскресенье. Я правда не думаю".



"Думаю, это дошло до того, когда ты испытываешь настоящую тревогу. Мне тревожно из-за результатов, из-за недостатка голов, из-за недостаточно хорошей игры, и это повторяется неделя за неделей".



"Это отрезвляющее время, потому что после победы в финале Кубка Англии, хороших инвестиций и гладко проведенного трансферного окно было совсем другое ощущение, но теперь похоже на то, что мы снова оказались в ситуации, когда все идет из рук вон плохо".



"В следующую неделю или две давление на Эрика Тен Хага может стать невыносимым. Все к этому идет".



"Взглянем чисто на позицию в лиге — они 14-е. "Манчестер Юнайтед" — 14-й... Это же "Манчестер Юнайтед". Он (Тен Хаг) не может быть 14-м в лиге. Он может быть после одного-двух матчей, но не после девяти или 10", — сообщил Невилл Sky Sports.