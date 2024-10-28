Невилл: "Давление на Тен Хага станет невыносимым в случае поражения от "Челси"

Эрик Тен Хаг Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что давление на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага станет "невыносимым" в случае поражения от "Челси" в следующее воскресенье.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вест Хэма", загубив кучу моментов в первом тайме и пропустив решающий гол со спорного пенальти в концовке матча.

В своем следующем матче Премьер-Лиги "Юнайтед" примет дома "Челси", и Невиллу кажется, что поражением Тен Хаг может подписать себе приговор.

"Думаю, любая более-менее приличная команда может победить этот "Юнайтед". Это может сделать любая команда, которая расправит плечи и обладает мастерством, а у "Челси" хватает мастерства на отдельных участках поля. Поэтому "Манчестер Юнайтед" в опасности".

"Я не думаю, что они могут позволить себе очередное поражение на "Олд Траффорд" в следующее воскресенье. Я правда не думаю".

"Думаю, это дошло до того, когда ты испытываешь настоящую тревогу. Мне тревожно из-за результатов, из-за недостатка голов, из-за недостаточно хорошей игры, и это повторяется неделя за неделей".

"Это отрезвляющее время, потому что после победы в финале Кубка Англии, хороших инвестиций и гладко проведенного трансферного окно было совсем другое ощущение, но теперь похоже на то, что мы снова оказались в ситуации, когда все идет из рук вон плохо".

"В следующую неделю или две давление на Эрика Тен Хага может стать невыносимым. Все к этому идет".

"Взглянем чисто на позицию в лиге — они 14-е. "Манчестер Юнайтед" — 14-й... Это же "Манчестер Юнайтед". Он (Тен Хаг) не может быть 14-м в лиге. Он может быть после одного-двух матчей, но не после девяти или 10", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 28.10.2024 15:41 # chelsealondon
    Не хотел получить покер от гения Палмера, будет лишь хет трик, хаха

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  2. raven4uk 28.10.2024 15:23 # raven4uk
    Уже пофиг, его уже уволили)

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  3. ilovemanutd 28.10.2024 15:15 # ilovemanutd
    Я думаю Тен Хагу уже пофиг что там будет с Челси

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  4. gameboy 28.10.2024 15:13 # gameboy
    Бу, не бойся!

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  5. closer 28.10.2024 15:05 # closer
    Не хотят платить неустойку, оптимизаторы хреновы

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  6. chelsea88 28.10.2024 15:05 # chelsea88
    Поторопились руководство скумов конечно. Надо было ещё недельку дать.

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  7. arthur-naprimer 28.10.2024 15:02 # arthur-naprimer
    Теперь у него давление только куда потратить выплату за увольнение

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