Каррагер ожидает, что Трент уйдет в "Реал"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что вице-капитан "красных" Трент Александер-Арнольд отправится в "Реал" следующим летом.

Как и у Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом, действующий контракт Александер-Арнольда истекает в конце сезона, однако Каррагер думает, что из этой тройки "Ливерпуль" покинет только Трент.



На такую мысль Каррагера наводит свежее интервью 26-летнего англичанина, который заявил о своем желании стать первым крайним защитником, который завоюет "Золотой мяч".



"Когда я увидел его последнее интервью, то первым делом подумал: "Тебе не завоевать "Золотой мяч", играя правого защитника за "Ливерпуль". Обычно обладатели "Золотого мяча" играют за "Реал" или "Барселону". Туда стремятся лучшие игроки в мире".



"Его спросили насчет Лиги Чемпионов, Чемпионата Мира и "Золотого мяча", и он сказал, что предпочитает "Золотой мяч". Это немного странно и нелепо, потому что футбол — командная игра, но его такова его высшая амбиция, то почему нет? У тебя только одна карьера, а он — уникальный крайний защитник, он абсолютно удивителен".



"Первым делом после прочтения этого интервью я подумал, что он отправится в "Реал".



"Вообще-то, я думаю, Виргил Ван Дейк и Мо Салах останутся. Я верю в это, но чем дольше сохраняется эта неопределенность с Трентом, тем больше я чувствую, что он уйдет".



"Он — местный парень, и болельщики "Ливерпуля" будут расстроены, если он уйдет", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.