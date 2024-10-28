Чакветадзе — цель номер один "Вулверхэмптона" на январь

Георгий Чакветадзе "Вулверхэмптон" определил нападающего "Уотфорда" и сборной Грузии Георгия Чакветадзе своей целью номер один на зимнее трансферное окно.

В девяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" забил только 12 голов, поэтому главный тренер "волков" Гари О'Нил надеется привести в свою команду нового нападающего в январе.

По информации The Sun, больше всего "Вулверхэмптон" хочет заполучить Чакветадзе. В минувший вторник, когда "Уотфорд" играл против "Лидса", скауты клуба с "Молинью" в очередной раз просматривали 25-летнего грузина.

"Уотфорд" только минувшим летом выкупил Чакветадзе у бельгийского "Гента" после сезона аренды и сейчас оценивает Георгия в 20 миллионов фунтов.

Добавим, в 12 матчах этого сезона Чемпионшипа Чакветадзе забил один гол и отдал две результативные передачи. А минувшим летом Георгий помог своей сборной достичь 1/8 финала Евро-2024, сыграв во всех четырех поединках грузин на турнире.


Метки Вулверхэмптон, Уотфорд, Чакветадзе

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 13:00

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  1. halamadrid94 28.10.2024 13:20 # halamadrid94
    Так себе усиления в борьбе за выживание в АПЛ. Пока с напами волкам не везёт. Выстрелил только Кунья , и то , даже он сейчас проявляет себя временами.

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  2. hachidlo 28.10.2024 13:17 # hachidlo
    Новость, вызывающая попоболь у разных армян и дагоченцнев.

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