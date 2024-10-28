Лучшие моменты воскресных матчей 9-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 9-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Арсенал" — "Ливерпуль" — 2:2 (2:1)
Голы: Сака 9, Мерино 43 — Ван Дейк 18, Салах 81
Длительность ролика: 10:31
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)
Голы: Саммервилл 74, Боуэн 90 (пен) — Каземиро 81
Длительность ролика: 08:11
"Челси" — "Ньюкасл" — 2:1 (1:1)
Голы: Джексон 18, Палмер 47 — Исак 32
Длительность ролика: 08:27
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" — 1:0 (1:0)
Гол: Матета 31
Длительность ролика: 07:34
28.10.2024 12:00
Просмотров: 215
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жалко, хорошее было заведение
Суд в Чите отправил под домашний арест владелицу гей-клуба по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК) —
По версии следствия, обвиняемая вместе с другими людьми организовала в Чите работу клуба «с целью пропаганды идеологии запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного объединения и увеличения его численности», «организаторы активно распространяли информацию о деятельности закрытого клуба в мессенджерах и социальных сетях, проводили мероприятия» — Следственный комитет
(ответить)
Рубрика CТИХИ с ФРОНТА
Мы может не умеем воевать,
Но для СВОих готовы свернуть горы
Мы до победы будем помогать,
Мы просто русские...мы просто волонтёры!
Не знаем тактики военной и стратегий,
Не можем за собой войска вести
Но знаем как нужна наша поддержка
И знаем как масксети нам плести
У нас в тылу нет центров нашей подготовки,
Быть волонтёром состояние души
Мы помогаем фронту как умеем,
Чтоб бы не стать участником войны
А в жизни мы простые человеки,
У всех работа, дети и семья
И каждый раз как видим-ГРУЗ ДОСТАВЛЕН,
Большая радость селится в сердца!
И пусть кричат, что все уже устали,
И что зарплаты войнов велики
Без помощи из тыла будет сложно,
Домой вернуться с этой проклятой войны
И вот когда закончится всё это,
И слезы радости покроют щеки нам
Гордится буду, что участвовал я в сборах,
Что помогал российским пацанам
Роман П.
(ответить)
Ротета играл в майндгеймы, прятал инфу по Саке и Тимберу, накачал их обезболом, чтобы получить писю по итогу + несколько дополнительных травм.
А все потому что летом кто-то сидел с пальцем в попе и купил хуету вместо скамейки.
(ответить)
Российские военные приблизились к Судже
До города осталось 4 км.
(ответить)
Че там у подзалупси?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий