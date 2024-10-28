Лучшие моменты воскресных матчей 9-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Энди Робертсон и Букайо Сака Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 9-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



"Арсенал" — "Ливерпуль" — 2:2 (2:1)
Голы: Сака 9, Мерино 43 — Ван Дейк 18, Салах 81
Длительность ролика: 10:31



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)
Голы: Саммервилл 74, Боуэн 90 (пен) — Каземиро 81
Длительность ролика: 08:11



"Челси" — "Ньюкасл" — 2:1 (1:1)
Голы: Джексон 18, Палмер 47 — Исак 32
Длительность ролика: 08:27



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" — 1:0 (1:0)
Гол: Матета 31
Длительность ролика: 07:34


Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 215

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Последние комментарии:




  1. hachidio 28.10.2024 12:27 # hachidio
    Жалко, хорошее было заведение


    Суд в Чите отправил под домашний арест владелицу гей-клуба по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК) —

    По версии следствия, обвиняемая вместе с другими людьми организовала в Чите работу клуба «с целью пропаганды идеологии запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного объединения и увеличения его численности», «организаторы активно распространяли информацию о деятельности закрытого клуба в мессенджерах и социальных сетях, проводили мероприятия» — Следственный комитет

    (ответить)

  2. imf-tua 28.10.2024 12:16 # imf-tua
    Рубрика CТИХИ с ФРОНТА

    Мы может не умеем воевать,
    Но для СВОих готовы свернуть горы
    Мы до победы будем помогать,
    Мы просто русские...мы просто волонтёры!

    Не знаем тактики военной и стратегий,
    Не можем за собой войска вести
    Но знаем как нужна наша поддержка
    И знаем как масксети нам плести

    У нас в тылу нет центров нашей подготовки,
    Быть волонтёром состояние души
    Мы помогаем фронту как умеем,
    Чтоб бы не стать участником войны

    А в жизни мы простые человеки,
    У всех работа, дети и семья
    И каждый раз как видим-ГРУЗ ДОСТАВЛЕН,
    Большая радость селится в сердца!

    И пусть кричат, что все уже устали,
    И что зарплаты войнов велики
    Без помощи из тыла будет сложно,
    Домой вернуться с этой проклятой войны

    И вот когда закончится всё это,
    И слезы радости покроют щеки нам
    Гордится буду, что участвовал я в сборах,
    Что помогал российским пацанам

    Роман П.

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  3. imf-tau 28.10.2024 12:14 # imf-tau
    Ротета играл в майндгеймы, прятал инфу по Саке и Тимберу, накачал их обезболом, чтобы получить писю по итогу + несколько дополнительных травм.

    А все потому что летом кто-то сидел с пальцем в попе и купил хуету вместо скамейки.

    (ответить)

  4. megaphone 28.10.2024 12:03 # megaphone
    Российские военные приблизились к Судже

    До города осталось 4 км.

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  5. gameboy 28.10.2024 12:02 # gameboy
    Че там у подзалупси?

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