Тен Хаг назвал имена игроков, которых винит в поражении от "Вест Хэма"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал имена пяти своих игроков, которых он винит в поражении 2:1 от "Вест Хэма".
"Юнайтед" имел подавляющее игровое преимущество в первом тайме матча на Лондонском стадионе накануне, но на перерыв ушел при счете 0:0.
В первом тайме "красные дьяволы" упустили ряд отличных моментов, самым запоминающимся из которых стал выход Диогу Далота на пустые ворота, однако Тен Хаг считает, что партнеры португальского защитника должны разделить ответственность за результат.
"Мы создали так много моментов и играли в такой хороший футбол, особенно в первом тайме".
"Мы имели шесть или семь 100-процентных моментов, когда должны были забивать. Но когда мы не забиваем, мы должны сохранять спокойствие. В целом у меня не так много претензий к своей команде, помимо того, что мы не забили (в первом тайме)".
"Несправедливо указывать пальцем на одного игрока (Далота). Я также могу назвать Гарначо дважды, Хейлунда, Рэшфорда, Бруну (Фернандеша). Так много упущенных моментов", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.
28.10.2024 11:00
Просмотров: 2034
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лучший тренер в истории мю, они должны придерживаться его плана еще ближайшие лет 10-15, тенхааг верим!
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Алиссоны, Эдерсоны, Мартинесы ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Заголовок а-ля наброс на вентилятор) Тен Хаг чисто сказал, что нех винить в поражении одного игрока за один упущенный момент, типа были и другие, которые тоже не реализовали свои.
(ответить)
Сколько там уже побед за последние десять матчей? Одна? Руководству МЮ откровенно похуй на клуб.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий