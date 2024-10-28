Тен Хаг назвал имена игроков, которых винит в поражении от "Вест Хэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал имена пяти своих игроков, которых он винит в поражении 2:1 от "Вест Хэма".

"Юнайтед" имел подавляющее игровое преимущество в первом тайме матча на Лондонском стадионе накануне, но на перерыв ушел при счете 0:0.



В первом тайме "красные дьяволы" упустили ряд отличных моментов, самым запоминающимся из которых стал выход Диогу Далота на пустые ворота, однако Тен Хаг считает, что партнеры португальского защитника должны разделить ответственность за результат.



"Мы создали так много моментов и играли в такой хороший футбол, особенно в первом тайме".



"Мы имели шесть или семь 100-процентных моментов, когда должны были забивать. Но когда мы не забиваем, мы должны сохранять спокойствие. В целом у меня не так много претензий к своей команде, помимо того, что мы не забили (в первом тайме)".



"Несправедливо указывать пальцем на одного игрока (Далота). Я также могу назвать Гарначо дважды, Хейлунда, Рэшфорда, Бруну (Фернандеша). Так много упущенных моментов", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.



