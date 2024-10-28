Сака расстроен результатом матча против "Ливерпуля"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что расстроен результатом матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (2:2).

Выведя "Арсенал" с капитанской повязкой на воскресный матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс", именно Сака открыл счет на девять минуте.



"Канониры" выиграли первый тайм со счетом 2:1, но после перерыва стали слишком прижиматься к своим воротам, за что в итоге поплатились, упустив победу, и это расстраивает Букайо.



"Мы слегка расстроены. Нужно отдать должное "Ливерпулю", у них хорошая команда, но мы чувствуем, что не показали лучшую версию себя на протяжении всех 90 минут".



"В первом тайме мы продемонстрировали свое мастерство, мы доминировали, а соперник лишь забил со стандарта. Во втором тайме мы слегка отсиживались в обороне и не были на высоте".



"У соперника больше получалась игра, они выигрывали больше единоборств, больше владели мячом, и логично, что инициатива перешла к ним, а нам пришлось обороняться".



"Я чувствую себя хорошо — я думал, что могу завершить матч, но, как вы видели, тренер заменил меня", — цитирует Сака talkSPORT.