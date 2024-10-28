Ван Дейк "очень спокоен" насчет своего будущего в "Ливерпуле"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что он "очень спокоен" насчет своего будущего в мерсисайдском клубе.

В этом сезоне Ван Дейк вернулся в свою лучшую форму, однако контракт Виргила истекает в конце сезона, а следующим летом голландскому защитнику исполнится уже 34 года.



Несмотря на эту неопределенность, Ван Дейк чувствует себя абсолютно комфортно и предпочитает сосредоточиться на игре в футбол, о чем он сообщил после ничьей 2:2 против "Арсенала" в воскресенье.



"Я очень спокоен насчет своей контрактной ситуации. Я уже много раз говорил это прежде".



"Давайте посмотрим, что случится в конце сезона. Я просто наслаждаюсь своей игрой и чувствую себя очень хорошо физически и душевно. Я чувствую, что нахожусь в хорошем месте".



"Я не могу ничего добавить. Я хочу продолжать наслаждаться игрой, потому что мы играем в красивую игру", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.