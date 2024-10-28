Слот не считает, что "Ливерпулю" повезло с расписанием на старте сезона

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отверг предположения, что его команде повезло с расписанием на старте сезона.

В течение последней недели "Ливерпуль" одержал победы над "Челси" и "РБ Лейпциг", а также сыграл вничью 2:2 с "Арсеналом".



Существует мнение, что до этого отрезка больших матчей у "Ливерпуля" был легкий график, однако Слот не думает, что его блестящий старт на новом месте работы связан с удачей.



"Меня удивляет, когда люди говорят, что у нас был легкий старт, потому что каждый, кто работал или работает в Премьер-Лиге, говорит мне, что здесь не бывает легких матчей, и вдруг они внезапно появились!"



"Приятно видеть, где мы находимся в данный момент. Не только в плане результатов, но также в плане того, как мы играем", — цитирует Слота talkSPORT.