Слот не считает, что "Ливерпулю" повезло с расписанием на старте сезона
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отверг предположения, что его команде повезло с расписанием на старте сезона.
В течение последней недели "Ливерпуль" одержал победы над "Челси" и "РБ Лейпциг", а также сыграл вничью 2:2 с "Арсеналом".
Существует мнение, что до этого отрезка больших матчей у "Ливерпуля" был легкий график, однако Слот не думает, что его блестящий старт на новом месте работы связан с удачей.
"Меня удивляет, когда люди говорят, что у нас был легкий старт, потому что каждый, кто работал или работает в Премьер-Лиге, говорит мне, что здесь не бывает легких матчей, и вдруг они внезапно появились!"
"Приятно видеть, где мы находимся в данный момент. Не только в плане результатов, но также в плане того, как мы играем", — цитирует Слота talkSPORT.
28.10.2024 08:00
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