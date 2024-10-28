Каррагер: "Артета медленно превращается в Моуриньо, а не в Гвардиолу"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал больше походить на Жозе Моуриньо, нежели Хосепа Гвардиолу.

Ранее в этом сезоне Артету уже критиковали за негативный стиль игры после упущенной победы в гостях у "Манчестер Сити".



Накануне "Арсенал" сыграл с "Ливерпулем" вничью 2:2, и показанный "канонирами" футбол сугубо оборонительного плана во втором тайме матча на "Эмирейтс" только подтвердил догадку Каррагера.



"Это интересно, и я давно об этом думаю. Поскольку Микель Артета работал с Пепом Гвардиолой, мы думали, что он — Пеп Гвардиола в плане дисциплины".



"Но если посмотреть на двух самых успешных тренеров за последние 15 лет, то Пеп Гвардиола и Жозе Моуриньо сейчас на разных полюсах".



"При этом Микель Артета медленно превращается в тренера типа Жозе Моуриньо. Никто этого реально не ожидал, но сегодня во втором тайме они отступили назад".



"Это не критика, а наблюдение того, в каком положении находится "Арсенал" как команда. Возможно, так вышло, потому что Артета посмотрел на своих атакующих игроков и подумал: "Мы не так хороши, как "Манчестер Сити", нам нужно выиграть лигу, будучи лучшей командой в оборонительном плане". И они были таковыми в прошлом сезоне и, возможно, до сих пор являются".



"Смысл в том, что идея, будто "Арсенал" играет в отличный футбол, а Артета подражает Пепу Гвардиоле, не соответствует действительности. Только посмотрите, как их игроки валялись газоне сегодня, а также посмотрите на секретность вокруг матча насчет того, кто будет здоров, а кто — нет. Все это — из учебника Жозе Моуриньо", — сообщил Каррагер Sky Sports.