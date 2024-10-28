Слот объяснил свою желтую карточку против "Арсенала"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что ему была несправедливо показана желтая карточка в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (2:2).

Во втором тайме воскресного матча на "Эмирейтс" "Арсенал", ведя в счете, пытался удержать свое преимущество, сосредоточившись на обороне и всячески сбивая темп игры.



На эмоциях от антифутбола соперника Слот выругался, а резервный арбитр это услышал и воспринял на свой счет, после чего подозвал рефери Энтони Тэйлора, и тот предъявил Арне "горчичник".



"В предыдущий раз (после матча с "Челси") я сказал, что полностью заслужил желтую карточку. Не думаю, что я заслужил ее на сей раз".



"Я выговорился после столь многих раз, когда они оказывались на газоне, что случается в футболе, и я не виню их за это, но почему-то они всегда падали при владении мячом. На мой взгляд, этим они лишали игру энергии".



"Я сказал Ибу (Конате): "Это е***ая шутка (this is a f***ing joke)". Четвертый арбитр подумал, что я говорю ему: "Ты е***ая шутка". Хотя это определенно не то, что я сказал".



"Но я получил желтую, и теперь у меня их две. Теперь мне нужно быть осторожным", — цитирует Слота Evening Standard.