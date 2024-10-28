Каррагер расстроен игрой "Ливерпуля" против "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что расстроен игрой "Ливерпуля" против "Арсенала".

По ходу воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" "Ливерпуль" дважды уступал в счете, но в итоге добыл ничью 2:2, которая сохранила четырехочковый отрыв от "Арсенала".



Однако во втором тайме "Арсенал" потерял с травмами защитников Габриэля Магальэяса и Юрриена Тимбера, и Каррагер считает, что команда Арне Слота должна была этим пользоваться.



"Должен сказать, я остался расстроен "Ливерпулем". Учитывая проблемы, которые были у "Арсенала" перед матчем, но которые возникли по ходу матча, когда им пришлось перестроить четверку защитников и выпустить налево этого молодого парня (Льюиса-Скелли), я ожидал, что они создадут гораздо больше во втором тайме", — сообщил Каррагер в эфире.