Артета: "Должны были побеждать "Ливерпуль"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда заслуживала победу в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

"Арсенал" дважды вел в счете по ходу воскресного матча на "Эмирейтс", но в итоге был вынужден довольствоваться ничьей 2:2.



Артета признает, что "Ливерпулю" удалось подловить его команду, когда Мохамед Салах сравнял счет на 81-й минуте, однако Микель считает, что в целом "Арсенал" переиграл своего соперника.



"Очень расстроен, что мы не выиграли, потому что, если посмотреть на моменты, мы должны были выигрывать матч".



"Команда играла так хорошо, мы доминировали и были очень напористыми. Мы играли по-настоящему агрессивно и располагались в правильных зонах, чтобы создавать большие моменты. В случае со вторым голом мы попались на контратаке. Против такой команды нельзя этого делать, если ты хочешь выиграть матч".



"Что поделать. В данный момент у нас совершенно другая линия обороны, нежели мы привыкли. Мы должны были выигрывать матч", — сообщил Артета BBC.