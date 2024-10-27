Артета: "Должны были побеждать "Ливерпуль"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда заслуживала победу в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
"Арсенал" дважды вел в счете по ходу воскресного матча на "Эмирейтс", но в итоге был вынужден довольствоваться ничьей 2:2.
Артета признает, что "Ливерпулю" удалось подловить его команду, когда Мохамед Салах сравнял счет на 81-й минуте, однако Микель считает, что в целом "Арсенал" переиграл своего соперника.
"Очень расстроен, что мы не выиграли, потому что, если посмотреть на моменты, мы должны были выигрывать матч".
"Команда играла так хорошо, мы доминировали и были очень напористыми. Мы играли по-настоящему агрессивно и располагались в правильных зонах, чтобы создавать большие моменты. В случае со вторым голом мы попались на контратаке. Против такой команды нельзя этого делать, если ты хочешь выиграть матч".
"Что поделать. В данный момент у нас совершенно другая линия обороны, нежели мы привыкли. Мы должны были выигрывать матч", — сообщил Артета BBC.
27.10.2024 23:00
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Плак Плак....ЛФК без кучи основных игроков аля Жоты и основного кипера Алисона...нашел в себе силы и не ныл.Про кабы да если.
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