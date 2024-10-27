Палмер отреагировал на сравнения с Дзолой

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что знает легенду лондонского клуба Джанфранко Дзолу только по игре в приставку.

В воскресенье Палмер отметился победным для "Челси" голом против "Ньюкасла" (2:1). Еще один гол Коула не был засчитан из-за офсайда.



За игрой Палмера с трибун "Стэмфорд Бридж" наблюдал Дзола, забивший 80 голов более чем в 300 матчах за "Челси", однако на сравнения с итальянской легендой Коул отреагировал необычным образом.



"Мне известно, что Джанфранко Дзола является легендой в FIFA, поэтому, должно быть, он был хорош".



"Если честно, я особо не видел его игру. Каждый говорит, что он был отличным игроком, поэтому спасибо вам за сравнения", — сообщил Палмер Sky Sports.