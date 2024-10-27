Палмер отреагировал на сравнения с Дзолой
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что знает легенду лондонского клуба Джанфранко Дзолу только по игре в приставку.
В воскресенье Палмер отметился победным для "Челси" голом против "Ньюкасла" (2:1). Еще один гол Коула не был засчитан из-за офсайда.
За игрой Палмера с трибун "Стэмфорд Бридж" наблюдал Дзола, забивший 80 голов более чем в 300 матчах за "Челси", однако на сравнения с итальянской легендой Коул отреагировал необычным образом.
"Мне известно, что Джанфранко Дзола является легендой в FIFA, поэтому, должно быть, он был хорош".
"Если честно, я особо не видел его игру. Каждый говорит, что он был отличным игроком, поэтому спасибо вам за сравнения", — сообщил Палмер Sky Sports.
27.10.2024 22:00
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Дзола это Азар. Палмер скорее Лэмпард, и то он иной.
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28.08.2012 02:38 #
aristocrat1
Я тут недавно зарегистрировался, а так читаю сайт уже долгое время.
Я давний поклонник Английской Премьер-лиги в целом, в году 95-м или 97-м, лень копаться в инете искать точную дату. Матч Челси-Ливерпуль. К концу первого тайма Челси летит 0-2 и в результате выигрывает 4-2. Тогда феерили Ди Матео, Раванели и конечно Джон Франко Дзола!!! Гениальный нападающий! после того матча я влюбился в эту команду! Это потом уже нарисовался Рома со своими миллиардами и победами.. а тогда это была очень живая и яркая команда.
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