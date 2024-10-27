"Арсенал" и "Ливерпуль" поделили очки
Гол Мохамеда Салаха на 81-й минуте позволил "Ливерпулю" добыть ничью 2:2 на поле "Арсенала".
Успев залечить свое повреждение, Букайо Сака вышел в стартовом составе и с капитанской повязкой. Также с первых минут появились Юрриен Тимбер и Микель Мерино, а вот Риккардо Калафьори к воскресенью поправиться не успел.
В нападении у "красных" Дарвин Нуньес заменил травмированного Диогу Жоту. Также вернулся в старт Кертис Джонс.
Команды были осторожны в начале матча, а на девятой минуте счет внезапно был открыт. Бен Уайт длинной передачей запустил в прорыв Сака, который вошел в штрафную по правому краю, обыграл Энди Робертсона и сильно пробил в ближний угол ворот — 1:0.
Вскоре Мохамед Салах отметился дальним, но неточным ударом. А вот свой следующий шанс гости использовали. Это Виргил Ван Дейк замкнул подачу Луисом Диасом углового на 18-й минуте — 1:1.
Далее "Ливерпуль" сосредоточился на игре вторым номером. "Арсенал" владел инициативой и даже создавал моменты, но преимущественно бил мимо.
И все-таки давление "канониров" принесло свои плоды. На 43-й минуте Деклан Райс навесил со штрафного, а Мерино головой направил мяч в ворота без шансов для голкипера — 2:1.
Первый тайм закончился тем, что Давид Райя забрал мяч после удара головой Алексиса Макаллистера из центра штрафной площади.
Вскоре после перерыва Микель Артета был вынужден произвести замену, выпустив Якуба Кивера вместо получившего травму Габриэля Магальяэса.
Во втором тайме "Арсенал" отдал инициативу, но в обороне был очень надежен, не позволяя "Ливерпулю" реально угрожать воротам Райи.
На 76-й минуте поле "Эмирейтс" с травмой покинул Тимбер. "Канониры" отреагировали на это, попытавшись отодвинуть игру от своих ворот, но план не сработал.
На 81-й минуте Дарвин Нуньес оказался с мячом на правом краю штрафной после классного заброса Трента Александер-Арнольда, выведя на удар Мохамеда Салаха — 2:2.
Хозяева не хотели довольствоваться ничейным результатом, но силы и время уже были на исходе.
Травмы двух центральных защитников по ходу матча не позволили "Арсеналу" удержать победу. "Ливерпуль" утратил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура, но набранным очком может быть вполне доволен.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
27.10.2024 21:30
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Последние комментарии:
Ожидаемо, Арсенал с 10 минуты начал тянуть время.
Артета никогда не станет топ-тренером.
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Арне Слат такой душнила. При Клоппе хотя бы характер был.
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Надеялся на ничью и не больше тк арсосал играет на смерть против Ливерпуля как всегда и всосет бичам всяким из второй половины таблицы к примеру чорли
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Травмы просто убивают... -2 ключевых игрока в защите и естественно получили после этого.
Таким темпом просто скоро некому будет играть...
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Ливерпуль на деле шнягой импотентной оказался. Казалось бы, Арсенал тепленьким можно брать без Салиба и Эдегора, а уж потом без Габриэля и Тимбера. Серьезно, так обосраться надо уметь
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Уже тошнит от этой ситуации с травмами. каждый матчи вылетает основной игрок.
Калафьори и Тимбер это вообще туши свет, матч играют, два лечатся, ну что за п…здец!
Второй пропущенный имени Мартинелли, ему как на ногу не выкладывай, он своей деревяшкой его потеряет. Кажется чел достиг своего пика и больше прогресса не даст. Я бы стал искать ему замену если честно.
Ну и Зина должен сделать красивый лэст дэнс, продастся за хорошие деньги в любой клуб. Выход Льюиса Келли в таком матче вместо него это приговор.
До первого места 5 очков так что все еще впереди. Сити без Родри уже не машина, Ливер сегодня показал что они тоже имеют дофига ошибок и слабых мест. В позиционку не могут, это точно.
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матч команд.которые на двоих уже более 50 лет не могут выиграть национальный чемпионат смотрело столько людей.это насколько же апл впереди планеты всей.что даже такая заурядная игра сопровождается столь большим ажиотажем.закрывайте все остальные лиги к хуям.
а так ничья абсолютно на руку императорси.который еще даже 50% своей мощи не начал демонстрировать.и который является единственным клубом обладающий 2 равноценными составами на кубки и на чемпионат.титул все ближе.
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ожидаемая ничья двух середняков. КОРОЛИ НА ТРОНЕ!
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Слот показал - что он он футбольный тактик-genius.
Игра не пошла - но тройная замена перевернула игру.
В этом матче - ничья была максимум.
Но эта ничья просто буксанула Арсенал и оставила на месте.
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Ужасно потный матч. Чёт кажется, что с Сити даже было бы полегче. Ну ладно, едем дальше.
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Летали сегодня разве что Парти, Райс и Уайт. Мартинелли не то что не проиграл борьбу Конате, он даже не пытался его обойти, просто типа "да ну его нахуй". Первый тайм был хороший, второй - ужас, но все равно это ощущается как потеря очков, даже со всеми травмами и дисквалификациями... Ливерпуль совсем не выгледел командой, которую нужно опасаться в чемпионской гонке. Будь Салиба и Мага на поле фулл тайм, Арсенал не пропустил бы такие голы ни за что)
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Артета 5 лет в Арсенале, миллиард на трансферы, 18 очков
Мареска 5 месяцев в Челси, 150 миллионы на трансферы, 17 очков
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Отскочили гейгуннерасты.
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1 Манчестер Сити 9 23
Бомжи подзаборные что те что те, даже до ноября не составили конкуренции. Какие вам титулы, идите посасывайте.
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