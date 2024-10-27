"Арсенал" и "Ливерпуль" поделили очки

Гол Мохамеда Салаха на 81-й минуте позволил "Ливерпулю" добыть ничью 2:2 на поле "Арсенала".

Успев залечить свое повреждение, Букайо Сака вышел в стартовом составе и с капитанской повязкой. Также с первых минут появились Юрриен Тимбер и Микель Мерино, а вот Риккардо Калафьори к воскресенью поправиться не успел.



В нападении у "красных" Дарвин Нуньес заменил травмированного Диогу Жоту. Также вернулся в старт Кертис Джонс.



Команды были осторожны в начале матча, а на девятой минуте счет внезапно был открыт. Бен Уайт длинной передачей запустил в прорыв Сака, который вошел в штрафную по правому краю, обыграл Энди Робертсона и сильно пробил в ближний угол ворот — 1:0.



Вскоре Мохамед Салах отметился дальним, но неточным ударом. А вот свой следующий шанс гости использовали. Это Виргил Ван Дейк замкнул подачу Луисом Диасом углового на 18-й минуте — 1:1.



Далее "Ливерпуль" сосредоточился на игре вторым номером. "Арсенал" владел инициативой и даже создавал моменты, но преимущественно бил мимо.



И все-таки давление "канониров" принесло свои плоды. На 43-й минуте Деклан Райс навесил со штрафного, а Мерино головой направил мяч в ворота без шансов для голкипера — 2:1.



Первый тайм закончился тем, что Давид Райя забрал мяч после удара головой Алексиса Макаллистера из центра штрафной площади.



Вскоре после перерыва Микель Артета был вынужден произвести замену, выпустив Якуба Кивера вместо получившего травму Габриэля Магальяэса.



Во втором тайме "Арсенал" отдал инициативу, но в обороне был очень надежен, не позволяя "Ливерпулю" реально угрожать воротам Райи.



На 76-й минуте поле "Эмирейтс" с травмой покинул Тимбер. "Канониры" отреагировали на это, попытавшись отодвинуть игру от своих ворот, но план не сработал.



На 81-й минуте Дарвин Нуньес оказался с мячом на правом краю штрафной после классного заброса Трента Александер-Арнольда, выведя на удар Мохамеда Салаха — 2:2.



Хозяева не хотели довольствоваться ничейным результатом, но силы и время уже были на исходе.



Травмы двух центральных защитников по ходу матча не позволили "Арсеналу" удержать победу. "Ливерпуль" утратил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура, но набранным очком может быть вполне доволен.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче