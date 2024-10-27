Мареска объяснил, почему Джеймс сыграл левого защитника против "Ньюкасла"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему его капитан Рис Джеймс сыграл левого защитника против "Ньюкасла".

В прошлый уикенд против "Ливерпуля" Джеймс впервые сыграл в этом сезоне. Тогда Мареска выпустил Риса справа в обороне, а Мало Гюсто расположился слева.



В воскресенье против "Ньюкасла" Мареска поменял Джеймса и Гюсто местами, и победа 2:1 убедила Энцо, что его эксперимент оказался успешным.



"Думаю, это сработало наилучшим образом. Мы пытались найти какое-нибудь другое решение. Мы переместили Риса на левый фланг обороны, а также впервые в сезоне попробовал Коула (Палмера) слева".



"Это был его первый матч на этой позиции, и причина этого в том, чтобы помочь нам атаковать через этот фланг. А также это позволило выпустить Мало справа. Думаю, это сработало очень хорошо", — цитирует Мареску Evening Standard.