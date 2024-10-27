Тен Хаг — о пенальти против "Вест Хэма": "Это нечестно и несправедливо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на несправедливый пенальти в матче против "Вест Хэма".

Судьбу воскресного матча на Лондонском стадионе решил исполненный Джарродом Боуэном пенальти в самой концовке (2:1).



Этот пенальти был назначен после столкновения Маттейса Де Лигта и Данни Ингс, и рефери пришлось сходить к монитору, чтобы разобраться в ситуации. По мнению Тен Хага, арбитры ошиблись.



"Три раза в этом сезоне мы чувствовали несправедливость. Мы должны были забивать. Мы создали так много моментов. Мы должны были вести в два-три мяча. Мы позволили им остаться в игре. Когда проигрываешь 1:0, команда должна проявить характер и стойкость, чтобы отыграться. То, каким образом был назначен пенальти, нечестно и несправедливо".



"Было сложно это видеть. До начала сезона были инструкции о том, что VAR вмешивается только в случае явных ошибок. В данном случае рефери в поле не совершил явной ошибки".



"Я разочарован, но ничего не могу с этим поделать. Мы не набираем очки, хотя должны. Мы должны взглянуть в зеркало и признать, что не забили достаточно голов при хорошей игре в нашем исполнении. Мы создали кучу моментов, ничего им не позволяя, и когда затем проигрываешь таким образом, это оставляет неприятное ощущение".



"Я разговаривал с арбитрами. Но решение уже принято. В футболе фарш не провернуть назад. Это третий раз, когда я чувствую несправедливость в этом сезоне, и это оказало большое влияние на нашу команду, наши результаты и наше положение в таблице. Это не может быть правильно", — сообщил Тен Хаг BBC.



