"Пэлас" одержал первую победу в сезоне, одолев "Тоттенхэм"

Гол Жан-Филиппа Матета обеспечил "Кристал Пэлас" первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:0 против "Тоттенхэма".

Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер внедрил трех новых игроков в стартовый состав своей команды: Адама Уортона, Исмаилу Сарра и Жан-Филиппа Матета.



У "шпор" лишь 17-летний Майки Мур заменил травмированного капитана Сона Хен Мина.



В начале матча команды вели достаточно открытую игру, хотя и без явных моментов. Счет был открыт на 31-й минуте, когда "Тоттенхэм" ошибся при выходе из обороны и потерял мяч. После подачи с фланга мяч дошел до Матета, который обработал снаряд и поразил нижний угол ворот — 1:0.



Гол Матета значительно добавил игре зрелищности, при этом шансы имели обе команды. Максанс Лакруа не попал головой по воротам "шпор", а удар Джеймса Мэддисона был отражен голкипером "орлов" Дином Хендерсоном.



Во втором тайме гости рисковали, но, скорее, могли попустить еще. Хозяева отстояли победу, которая позволила им подняться из зоны вылета.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче