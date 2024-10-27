"Юнайтед" проиграл в гостях у "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое четвертое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:1.

В стартовом составе "молотобойцев" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Лукаш Фабиански, Константинос Мавропанос, Эдсон Альварес и Карлос Солер.



В старт "красных дьяволов" относительно выезда в Стамбул посреди недели влились Джонни Эванс, Каземиро и Бруну Фернандеш, заменив Виктора Линделефа, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзее.



Уже на второй минуте "Юнайтед" имел отличную возможность открыть счет. Фернандеш нашел на подступах к штрафной Алехандро Гарначо, а тот пробил в перекладину.



Вскоре уже Фабиански спас "Вест Хэм", заблокировав удар Расмуса Хейлунда, а Фернандеш пробил головой выше из центра штрафной площади.



Постепенно хозяева чуть отодвинули игру, но гости по-прежнему смотрелись лучше. На 32-й минуте Диогу Далот перебросил мяч через Фабиански и выскочил на пустые ворота по левому краю штрафной, однако с ударом промедлил и направил мяч выше.



В остатке первого тайма Фабиански совершил потрясающий сейв, отразив удар головой Каземиро, вдобавок еще раз "молотобойцев" выручил каркас ворот.



В перерыве Хулен Лопетеги произвел тройную замену, и с началом второго тайма "Вест Хэм" значительно прибавил, став все чаще подбираться к воротам Андре Онана.



А на 74-й минуте хозяева даже открыли счет. У Данни Ингс не получился удар после передачи Джаррода Боуэна в штрафной, но отскочивший к дальней штанге мяч подправил в ворота Крисенсио Саммервилл — 1:0.



Гости словно разозлились после пропущенного гола и на 81-й минуте восстановили равновесие. Каземиро с близкого расстояния подправил мяч в ворота головой после удара, также головой, Зиркзее из центра штрафной — 1:1.



Развязка случилась на последней минуте основного времени, когда после похода к монитору Дэвид Кут назначил пенальти за фол на Ингсе. Боэун с 11-метровой отметки не промахнулся — 2:1.



Второй тайм получился более-менее равным по игре, и "Вест Хэм" вырвал победу лишь благодаря спорному пенальти. Но "Юнайтед" мог до этого не доводить, потому что до перерыва имел подавляющее преимущество и создавал момент за моментом.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче