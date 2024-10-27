"Юнайтед" проиграл в гостях у "Вест Хэма"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое четвертое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:1.
В стартовом составе "молотобойцев" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Лукаш Фабиански, Константинос Мавропанос, Эдсон Альварес и Карлос Солер.
В старт "красных дьяволов" относительно выезда в Стамбул посреди недели влились Джонни Эванс, Каземиро и Бруну Фернандеш, заменив Виктора Линделефа, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзее.
Уже на второй минуте "Юнайтед" имел отличную возможность открыть счет. Фернандеш нашел на подступах к штрафной Алехандро Гарначо, а тот пробил в перекладину.
Вскоре уже Фабиански спас "Вест Хэм", заблокировав удар Расмуса Хейлунда, а Фернандеш пробил головой выше из центра штрафной площади.
Постепенно хозяева чуть отодвинули игру, но гости по-прежнему смотрелись лучше. На 32-й минуте Диогу Далот перебросил мяч через Фабиански и выскочил на пустые ворота по левому краю штрафной, однако с ударом промедлил и направил мяч выше.
В остатке первого тайма Фабиански совершил потрясающий сейв, отразив удар головой Каземиро, вдобавок еще раз "молотобойцев" выручил каркас ворот.
В перерыве Хулен Лопетеги произвел тройную замену, и с началом второго тайма "Вест Хэм" значительно прибавил, став все чаще подбираться к воротам Андре Онана.
А на 74-й минуте хозяева даже открыли счет. У Данни Ингс не получился удар после передачи Джаррода Боуэна в штрафной, но отскочивший к дальней штанге мяч подправил в ворота Крисенсио Саммервилл — 1:0.
Гости словно разозлились после пропущенного гола и на 81-й минуте восстановили равновесие. Каземиро с близкого расстояния подправил мяч в ворота головой после удара, также головой, Зиркзее из центра штрафной — 1:1.
Развязка случилась на последней минуте основного времени, когда после похода к монитору Дэвид Кут назначил пенальти за фол на Ингсе. Боэун с 11-метровой отметки не промахнулся — 2:1.
Второй тайм получился более-менее равным по игре, и "Вест Хэм" вырвал победу лишь благодаря спорному пенальти. Но "Юнайтед" мог до этого не доводить, потому что до перерыва имел подавляющее преимущество и создавал момент за моментом.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
27.10.2024 19:05
Просмотров: 1455
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
че там.2 красных бестрофейника выясняют.кто из них больший лох и терпила в историческом контексте? не бойтесь девочки.еще каждый из вас успеет нанюхаться сине-голубых газиков по ходу сезона.по 20-30 лет ждать ждать чемпиков умеете и тут потерпите.
(ответить)
За пенсов топят конечные ебланы..
(ответить)
мда. какая же гниль эта заднеприводная команда во главе с ротетой.
(ответить)
Роберсона накуй на замену.
(ответить)
Фаны клуба дусмухамедси делают вид шо не смотрят матч своих ёбырей
(ответить)
Пенсы пидорасы..
(ответить)
И как вам матч гейгуннеров против лгбтпуля? Летают по полю?
(ответить)
Канониры уже взяли курс на самоуничтожение
(ответить)
Где жёлтая Диасу? Пидрила на свистке
(ответить)
Чет как то легко Дик проткнул пидоров
(ответить)
гейбооооооооооооооооой
(ответить)
Норм. Даже не сомневался
(ответить)
Какой же каеф после главного матча тура с участием твоего любимого Челси наблюдать, как симбиот гусейнович, Птушник и Армянская бабуся сжимают друг другу брелочки, пока портовая карета превращается в тыкву из гакпа.
(ответить)
Батя в деле.
(ответить)
я так понимаю Арсенал теперь до 98ой минуты будет на своей половине сидеть вводя мяч по 40 секунд в игру.
МЫ БУДЕМ ЛЕТАТЬ (с) Артета
(ответить)
Салах и Робертсон это пиздец. Два бездаря. Салах вообще команду на дно тянет
(ответить)
Ебанный даун Робертсон - ккак телка проиграла борьбу, Канате бы вчетал его в щит как камаз.
(ответить)
Салах бляя попади ты...
(ответить)
Челси выиграл, а картонпуль сосёт! Представляю как сейчас горят седалища лузерпуков
(ответить)
Спустил Робертсону прямо в рот, ни капли мимо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий