"Юнайтед" проиграл в гостях у "Вест Хэма"

Джаррод Боуэн "Манчестер Юнайтед" потерпел свое четвертое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:1.

В стартовом составе "молотобойцев" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Лукаш Фабиански, Константинос Мавропанос, Эдсон Альварес и Карлос Солер.

В старт "красных дьяволов" относительно выезда в Стамбул посреди недели влились Джонни Эванс, Каземиро и Бруну Фернандеш, заменив Виктора Линделефа, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзее.

Уже на второй минуте "Юнайтед" имел отличную возможность открыть счет. Фернандеш нашел на подступах к штрафной Алехандро Гарначо, а тот пробил в перекладину.

Вскоре уже Фабиански спас "Вест Хэм", заблокировав удар Расмуса Хейлунда, а Фернандеш пробил головой выше из центра штрафной площади.

Постепенно хозяева чуть отодвинули игру, но гости по-прежнему смотрелись лучше. На 32-й минуте Диогу Далот перебросил мяч через Фабиански и выскочил на пустые ворота по левому краю штрафной, однако с ударом промедлил и направил мяч выше.

В остатке первого тайма Фабиански совершил потрясающий сейв, отразив удар головой Каземиро, вдобавок еще раз "молотобойцев" выручил каркас ворот.

В перерыве Хулен Лопетеги произвел тройную замену, и с началом второго тайма "Вест Хэм" значительно прибавил, став все чаще подбираться к воротам Андре Онана.

А на 74-й минуте хозяева даже открыли счет. У Данни Ингс не получился удар после передачи Джаррода Боуэна в штрафной, но отскочивший к дальней штанге мяч подправил в ворота Крисенсио Саммервилл — 1:0.

Гости словно разозлились после пропущенного гола и на 81-й минуте восстановили равновесие. Каземиро с близкого расстояния подправил мяч в ворота головой после удара, также головой, Зиркзее из центра штрафной — 1:1.

Развязка случилась на последней минуте основного времени, когда после похода к монитору Дэвид Кут назначил пенальти за фол на Ингсе. Боэун с 11-метровой отметки не промахнулся — 2:1.

Второй тайм получился более-менее равным по игре, и "Вест Хэм" вырвал победу лишь благодаря спорному пенальти. Но "Юнайтед" мог до этого не доводить, потому что до перерыва имел подавляющее преимущество и создавал момент за моментом.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2024 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1455

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 27.10.2024 19:58 # sean-dyche18plus
    че там.2 красных бестрофейника выясняют.кто из них больший лох и терпила в историческом контексте? не бойтесь девочки.еще каждый из вас успеет нанюхаться сине-голубых газиков по ходу сезона.по 20-30 лет ждать ждать чемпиков умеете и тут потерпите.

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  2. zaeba1l 27.10.2024 19:57 # zaeba1l
    За пенсов топят конечные ебланы..

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  3. electric 27.10.2024 19:56 # electric
    мда. какая же гниль эта заднеприводная команда во главе с ротетой.

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  4. skychnie-oboi 27.10.2024 19:54 # skychnie-oboi
    Роберсона накуй на замену.

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  5. liverpo0ol 27.10.2024 19:54 # liverpo0ol
    Фаны клуба дусмухамедси делают вид шо не смотрят матч своих ёбырей

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  6. zaeba1l 27.10.2024 19:52 # zaeba1l
    Пенсы пидорасы..

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  7. ratamahatta 27.10.2024 19:51 # ratamahatta
    И как вам матч гейгуннеров против лгбтпуля? Летают по полю?

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  8. sausage 27.10.2024 19:51 # sausage
    Канониры уже взяли курс на самоуничтожение

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  9. gameboy 27.10.2024 19:51 # gameboy
    Где жёлтая Диасу? Пидрила на свистке

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  10. chelsea-69 27.10.2024 19:50 # chelsea-69
    Чет как то легко Дик проткнул пидоров

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  11. electric 27.10.2024 19:48 # electric
    гейбооооооооооооооооой

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  12. sausage 27.10.2024 19:48 # sausage
    Норм. Даже не сомневался

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  13. hachidlo 27.10.2024 19:48 # hachidlo
    Какой же каеф после главного матча тура с участием твоего любимого Челси наблюдать, как симбиот гусейнович, Птушник и Армянская бабуся сжимают друг другу брелочки, пока портовая карета превращается в тыкву из гакпа.

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  14. skychnie-oboi 27.10.2024 19:48 # skychnie-oboi
    Батя в деле.

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  15. wengerrrro 27.10.2024 19:47 # wengerrrro
    я так понимаю Арсенал теперь до 98ой минуты будет на своей половине сидеть вводя мяч по 40 секунд в игру.
    МЫ БУДЕМ ЛЕТАТЬ (с) Артета

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  16. kellborn 27.10.2024 19:46 # kellborn
    Салах и Робертсон это пиздец. Два бездаря. Салах вообще команду на дно тянет

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  17. skychnie-oboi 27.10.2024 19:45 # skychnie-oboi
    Ебанный даун Робертсон - ккак телка проиграла борьбу, Канате бы вчетал его в щит как камаз.

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  18. skychnie-oboi 27.10.2024 19:45 # skychnie-oboi
    Салах бляя попади ты...

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  19. division 27.10.2024 19:44 # division
    Челси выиграл, а картонпуль сосёт! Представляю как сейчас горят седалища лузерпуков

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  20. chelsea-69 27.10.2024 19:41 # chelsea-69
    Спустил Робертсону прямо в рот, ни капли мимо

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