"Челси" одержал трудовую победу над "Ньюкаслом"

"Челси" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля" с помощью домашней победы 2:1 над "Ньюкаслом".

После дисквалификации в стартовый состав "синих" вернулся Весле Фофана, заменив Тосина Адарабиойо. Педру Нету появился вместо Джейдона Санчо.



"Сороки" недосчитались Энтони Гордона из-за травмы паха. Вместо него и Джейкоба Мерфи вышли Мигель Альмирон и Харви Барнс.



Уже на четвертой минуте хозяева "Стэмфорд Бридж" провели кинжальную контратаку, в завершении которой Коул Палмер ворвался в чужую штрафную, левее центра, и покатил мяч в притирку с дальней штангой. Однако из-за офсайда гол не был засчитан.



На 18-й минуте "Челси" все-таки открыл счет. Педру Нету на скорости проскочил мимо защитника на левом фланге, ворвался в штрафную и покатил под удар Николасу Джексону — 1:0.



Уступая своему сопернику по игре, "Ньюкасл" все равно старался показывать зубы, и на 32-й минуте счет стал равным. Льюис Холл прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Александер Исак оказался брошен защитниками — 1:1.



В остатке первого тайма "синие" стучались в закрытую дверь, но едва начался второй тайм, как их игровое преимущество нашло отражение на табло. Палмер вошел в штрафную по левому краю и сильно пробил низом в ближний угол ворот — 2:1.



На 50-й минуте "Ньюкасл" был на волоске от третьего пропущенного гола. Нету опередил в воздухе Тино Ливраменто и замкнул головой подачу партнера — штанга!



Вскоре "Челси" отдал мяч сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества. Однажды Исак уже прошел мимо голкипера в штрафной, но пробить с острого угла не решился, и момент был загублен.



У хозяев были возможности для контратак. Например, однажды вышедший на замену Михаил Мудрик мог прикончить интригу, но пробил в голкипера.



Уже в компенсированное время появившийся на замену Кристофер Нкунку упал в чужой штрафной, но после похода к монитору рефери отказался назначать пенальти.



"Челси" одержал трудовую победу, реабилитировавшись за поражение 2:1 от "Ливерпуля". У "Ньюкасла" были свои моменты, но в плане реализации "синие" оказались лучше.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче