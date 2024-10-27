"Челси" одержал трудовую победу над "Ньюкаслом"

Коул Палмер "Челси" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля" с помощью домашней победы 2:1 над "Ньюкаслом".

После дисквалификации в стартовый состав "синих" вернулся Весле Фофана, заменив Тосина Адарабиойо. Педру Нету появился вместо Джейдона Санчо.

"Сороки" недосчитались Энтони Гордона из-за травмы паха. Вместо него и Джейкоба Мерфи вышли Мигель Альмирон и Харви Барнс.

Уже на четвертой минуте хозяева "Стэмфорд Бридж" провели кинжальную контратаку, в завершении которой Коул Палмер ворвался в чужую штрафную, левее центра, и покатил мяч в притирку с дальней штангой. Однако из-за офсайда гол не был засчитан.

На 18-й минуте "Челси" все-таки открыл счет. Педру Нету на скорости проскочил мимо защитника на левом фланге, ворвался в штрафную и покатил под удар Николасу Джексону — 1:0.

Уступая своему сопернику по игре, "Ньюкасл" все равно старался показывать зубы, и на 32-й минуте счет стал равным. Льюис Холл прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Александер Исак оказался брошен защитниками — 1:1.

В остатке первого тайма "синие" стучались в закрытую дверь, но едва начался второй тайм, как их игровое преимущество нашло отражение на табло. Палмер вошел в штрафную по левому краю и сильно пробил низом в ближний угол ворот — 2:1.

На 50-й минуте "Ньюкасл" был на волоске от третьего пропущенного гола. Нету опередил в воздухе Тино Ливраменто и замкнул головой подачу партнера — штанга!

Вскоре "Челси" отдал мяч сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества. Однажды Исак уже прошел мимо голкипера в штрафной, но пробить с острого угла не решился, и момент был загублен.

У хозяев были возможности для контратак. Например, однажды вышедший на замену Михаил Мудрик мог прикончить интригу, но пробил в голкипера.

Уже в компенсированное время появившийся на замену Кристофер Нкунку упал в чужой штрафной, но после похода к монитору рефери отказался назначать пенальти.

"Челси" одержал трудовую победу, реабилитировавшись за поражение 2:1 от "Ливерпуля". У "Ньюкасла" были свои моменты, но в плане реализации "синие" оказались лучше.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2024 19:00

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  1. chelsiukpro 27.10.2024 19:22 # chelsiukpro
    Молодцы парни... тяжкий матч был сегодня. С Победой! Вот 30 снова играть с НЮ в кубке, там уже 50/50

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  2. chelsea-69 27.10.2024 19:22 # chelsea-69
    Надолго ли Джеймс ожил
    Лавия и Нету норм
    Миша труп

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  3. tihinya-moiyobir 27.10.2024 19:08 # tihinya-moiyobir
    Фк палмер уже выдохся, еле-еле дохлых сорок обыгрывают ору. Скоро обратно на законное 10 место)))

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  4. skydreams 27.10.2024 19:07 # skydreams
    вперёд ЧЕЛСИ!

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  5. meshuggah 27.10.2024 19:06 # meshuggah
    Императорси

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