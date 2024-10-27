Слот: "Арсенал" останется претендентом на титул"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что его коллега Микель Артета сделал "Арсенал" претендентом на титул Премьер-Лиги на много лет.

В двух предыдущих сезонах "Арсенал" конкурировал с "Сити" за титул, но оба раза приходил к финишу вторым.



И хотя в воскресенье "Ливерпуль" может увеличить свой отрыв от "Арсенала" до семи очков, Слот убежден, что "канониры" будут также претендовать на чемпионство в этом сезоне и в последующих.



"У них были хорошие шансы в прошлом году, но ясно, что у них будут хорошие шансы и в предстоящие годы, потому что у них есть классный тренер и много классных игроков. В каждое трансферное окно они стараются еще больше укрепить состав, что всегда необходимо, потому что другие команды вокруг делают то же самое".



"Здесь все решают столь маленькие детали, и в Англии ты никогда не можешь быть уверен, кто выиграет лигу. Они были одним из претендентов на титул в прошлом году, являются в этом, и если Микель останется, то будут им в предстоящие сезоны", — цитирует Слота The Guardian.