Бенитес впечатлен работой Слота в "Ливерпуле"

Бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес признался, что находится под впечатлением от старта карьеры Арне Слота на "Энфилде".

Возглавив "Ливерпуль" минувшим летом, Слот выиграл 11 из своих 12 первых матчей с учетом всех соревнований.



Бенитес чувствует, что Слот с успехом продолжил дело своего предшественника Юргена Клоппа, при этом сделав игру "Ливерпуля" более сбалансированной в обороне и более организованной.



"Мы пока не знаем, как эта команда "Ливерпуля" будет реагировать на сложные обстоятельства при Слоте, но я под впечатлением от того, что наблюдал до сих пор".



"То, что им не приходилось подолгу уступать в счете в своих матчах, не означает, что они не могут реагировать или подстраиваться".



"Помимо того, что я наблюдал за их матчем против "Челси" из студии Match of the Day 2 в прошлый уикенд, я также был техническим наблюдателем УЕФА на "Сан-Сиро", где они победили "Милан" в Лиге Чемпионов в сентябре. Оба раза они показали очень боевой футбол".



"Все эти годы при Юргене Клоппе они играли в очень хорошем темпе, и сразу это изменить было бы очень сложно. Кроме того, сам Слот говорил, что было бы безумием сразу это менять".



"Поэтому он сохранил хорошие вещи от Клоппа и в то же время слегка придал им оборонительного баланса и организованности, что позволяет ему менять их манеру игру, когда нужно", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.