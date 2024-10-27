Бенитес впечатлен работой Слота в "Ливерпуле"

Арне Слот Бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес признался, что находится под впечатлением от старта карьеры Арне Слота на "Энфилде".

Возглавив "Ливерпуль" минувшим летом, Слот выиграл 11 из своих 12 первых матчей с учетом всех соревнований.

Бенитес чувствует, что Слот с успехом продолжил дело своего предшественника Юргена Клоппа, при этом сделав игру "Ливерпуля" более сбалансированной в обороне и более организованной.

"Мы пока не знаем, как эта команда "Ливерпуля" будет реагировать на сложные обстоятельства при Слоте, но я под впечатлением от того, что наблюдал до сих пор".

"То, что им не приходилось подолгу уступать в счете в своих матчах, не означает, что они не могут реагировать или подстраиваться".

"Помимо того, что я наблюдал за их матчем против "Челси" из студии Match of the Day 2 в прошлый уикенд, я также был техническим наблюдателем УЕФА на "Сан-Сиро", где они победили "Милан" в Лиге Чемпионов в сентябре. Оба раза они показали очень боевой футбол".

"Все эти годы при Юргене Клоппе они играли в очень хорошем темпе, и сразу это изменить было бы очень сложно. Кроме того, сам Слот говорил, что было бы безумием сразу это менять".

"Поэтому он сохранил хорошие вещи от Клоппа и в то же время слегка придал им оборонительного баланса и организованности, что позволяет ему менять их манеру игру, когда нужно", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.


Метки Бенитес, Ливерпуль, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2024 17:00

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