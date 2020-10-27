Слот признался, что ошибался насчет Ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что ошибался насчет капитана "красных" Виргила Ван Дейка.

Под руководством Слота "Ливерпуль" одержал 11 побед в 12 первых матчах этого сезона, и Ван Дейк сыграл в этом важную роль.



Виргил подтвердил свою репутацию одного из лучших центральных защитников в мире, а также проявил себя настоящим капитанов, хотя Слоту казалось, что времена больших лидеров остались позади.



"Я очень хорошо понимаю, когда люди описывают его как лидера. Потому что до того, как поработать с Виргилом, я всегда говорил, что больше не верю в концепцию лидера. Это нечто из прошлого, когда люди говорят о лидере в команде".



"Будучи тренером, у меня никогда не было настоящего лидера. Но Виргил, думаю, является тем, кто постоянно держит парней в тонусе и является лидером в тренировочном процессе", — цитирует Слота Liverpool Echo.