Джеррард надеется, что Салах останется в "Ливерпуле"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард выразил надежду, что нападающий Мохамед Салах останется в мерсисайдском клубе и подпишет новый контракт.

Контракт Салаха по-прежнему истекает в конце этого сезона, и "Ливерпуль" не спешит предлагать новую сделку игроку, которому следующим летом исполнится 33 года.



Однако Джеррарда не тревожит возраст Салаха. Стивен уверен, что египтянин еще многое может дать "Ливерпулю".



"Надеюсь, мы получим еще пару лет выступлений от Мо Салаха. Надеюсь, благодаря своей форме, своему профессионализму он сможет играть в футбол еще много лет".



"Поэтому я надеюсь, он останется. Надеюсь, он даст нам больше, но я не удивлен им, потому что такого рода игроки одержимы своей профессией и обладают талантом определенного уровня. Это не сюрприз, что они постоянно достигают высоких уровней", — сообщил Джеррард в подкасте Redmen TV.