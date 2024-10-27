Американский бизнесмен и владелец итальянской "Ромы" Дэн Фридкин надеется завершить приобретение "Эвертона" к середине декабря.

Не сумев договориться с нынешним хозяином "Эвертона" Фархадом Мошири летом, в сентябре компания Friedkin Group все же согласовала покупку мерсисайдского клуба.



Сейчас эта сделка все еще находится на одобрении у Премьер-Лиги, но пока никаких возражений у футбольных чиновников не возникло.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, какие-либо конкретные сроки не устанавливаются, однако Фридкин надеется, что к середине декабря он будет подтвержден новым владельцем клуба с "Гудисон Парк".



"Ирискам" очень бы хотелось, чтобы никаких задержек не возникло, учитывая приближение зимнего трансферного окна.