Кукурелья нацелен на попадание в Лигу Чемпионов

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что цель его команды — квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

"Челси" весьма обнадеживающим образом начал сезон при новом главном тренере Энцо Мареске, и даже в проигранном "Ливерпулю" матче в прошлый уикенд (2:1) "синие" произвели приятное впечатление.



Кукурелья чувствует, что "Челси" пока не может тягаться за чемпионское звание, поэтому Марк сосредоточен на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.



"Все мы мечтаем выигрывать трофеи. Мы знаем, что достичь этого в лиге сложно".



"Здесь есть команды, которые развивают свой проект долгое время, поэтому они опережают нас, но, конечно, наша цель — сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Это очень важно для нас", — цитирует Кукурелью Daily Mail.