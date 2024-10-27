Кукурелья нацелен на попадание в Лигу Чемпионов
Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что цель его команды — квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.
"Челси" весьма обнадеживающим образом начал сезон при новом главном тренере Энцо Мареске, и даже в проигранном "Ливерпулю" матче в прошлый уикенд (2:1) "синие" произвели приятное впечатление.
Кукурелья чувствует, что "Челси" пока не может тягаться за чемпионское звание, поэтому Марк сосредоточен на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.
"Все мы мечтаем выигрывать трофеи. Мы знаем, что достичь этого в лиге сложно".
"Здесь есть команды, которые развивают свой проект долгое время, поэтому они опережают нас, но, конечно, наша цель — сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Это очень важно для нас", — цитирует Кукурелью Daily Mail.
27.10.2024 12:00
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