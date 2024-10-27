Райя призвал "Арсенал" перестать получать красные карточки

Голкипер "Арсенала" Давид Райя призвал свою команду перестать получать красные карточки.

В восьми первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Арсеналу" трижды приходилось играть вдесятером. Деклан Райс и Леонардо Троссард были удалены за создание задержек со вводом мяча в игру, а Вильям Салиба — за фол последней надежды.



В преддверии битвы с "Ливерпулем" Райя обратился к своим партнерам и призвал извлечь урок, даже если некоторые из этих удалений выглядят несправедливыми.



"Мы не пытаемся специально получать красные карточки, особенно в случаях Деклана и Лео. Они поступили немного глупо. Салиба просто пытался поступить правильно и был удален, хотя мне кажется, что там была только желтая".



"Мы можем думать, что хотим, но это не изменит того, что трое наших игроков были удалены в этом сезоне. Нам просто нужно сосредоточиться на себе и не совершать такого рода ошибки", — цитирует Райю Daily Mail.