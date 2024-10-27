Саутгейт должен получить рыцарское звание и титул сэра

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, вероятно, получит рыцарское звание и титул сэра.

Саутгейт заслужил репутацию одного из самых успешных тренеров в истории английской сборной, за восемь лет работы с которой он достиг двух финалов на Чемпионатах Европы, а также четвертьфинала и полуфинала ан Чемпионатах Мира.



54-летний специалист оставил национальную команду по своему желанию в июле, спустя 48 часов после поражения от Испании в финале Евро-2024.



Как утверждает The Sun, теперь Саутгейт должен попасть в Новогодний список почетных наград Соединенного Королевства, куда включаются люди с выдающимися заслугами и незапятнанной репутацией.



Слухи о том, что королевская семья может отметить заслуги Саутгейта, ходили и раньше, однако помехой выступало расследование в отношении Гарета по уклонению от уплаты налогов.



В конце концов налоговые инспекторы решили, что Саутгейт не нарушал законов, и это открывает для Гарета дорогу к титулу сэра, сообщает The Sun.