Саутгейт должен получить рыцарское звание и титул сэра

Гарет Саутгейт Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, вероятно, получит рыцарское звание и титул сэра.

Саутгейт заслужил репутацию одного из самых успешных тренеров в истории английской сборной, за восемь лет работы с которой он достиг двух финалов на Чемпионатах Европы, а также четвертьфинала и полуфинала ан Чемпионатах Мира.

54-летний специалист оставил национальную команду по своему желанию в июле, спустя 48 часов после поражения от Испании в финале Евро-2024.

Как утверждает The Sun, теперь Саутгейт должен попасть в Новогодний список почетных наград Соединенного Королевства, куда включаются люди с выдающимися заслугами и незапятнанной репутацией.

Слухи о том, что королевская семья может отметить заслуги Саутгейта, ходили и раньше, однако помехой выступало расследование в отношении Гарета по уклонению от уплаты налогов.

В конце концов налоговые инспекторы решили, что Саутгейт не нарушал законов, и это открывает для Гарета дорогу к титулу сэра, сообщает The Sun.


Метки Саутгейт, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2024 09:00

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  1. standard 27.10.2024 09:26 # standard
    он максимум шоколадную медаль заслуживает

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  2. bmw-e34 27.10.2024 09:22 # bmw-e34
    В целом неплохо, что в Англии слово "сэр" ещё не обесцененно.

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