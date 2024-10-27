Невилл — "Арсеналу: "Идите и шокируйте нас победой над "Ливерпулем"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Арсенал" "выйти и шокировать" публику с помощью победы над "Ливерпулем".

В воскресенье "Арсенал" примет на "Эмирейтс" лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль", который имеет четыре очка преимущества над "канонирами".



К этому матчу "Арсенал" подходит без дисквалифицированного Вильяма Салиба, травмированных Мартина Эдегора с Риккардо Калафьори, а Юрриен Тимбер и Букайо Сака находятся под вопросом.



Однако Невилл хочет, чтобы "Арсенал" одержал победу, несмотря на обстоятельства, и с помощью этого доказал, что реально настроен на чемпионство в этом сезоне.



"Только и слышно, что о потерях "Арсенала". Микель Артета, его штаб или игроки не могут позволить этому шуму проникнуть в их головы. Они должны думать о том, чтобы выйти на матч в воскресенье и одержать победу. Может ли "Арсенал" позволить, чтобы "Ливерпуль" оторвался от них на семь очков к вечеру воскресенья? Они просто не могут".



"Дело не в том, что они не смогут их отыграть в остатке сезона. Просто мы говорим о команде, которая пытается сделать этот заключительный шаг к победе в лиге. И если трое или четверо их игроков отсутствует, то воскресенье — это лучшее время, чтобы выйти и победить. Лучшее время, чтобы выйти и шокировать каждого".



"Победа "Арсенала" не стала бы сюрпризом, но из-за отсутствующих у них игроков люди говорят: "О, "Ливерпуль" — фаворит". Идите и шокируйте нас. Идите и сделайте что-нибудь. Идите и сыграйте, сократив отставание от "Ливерпуля" до одного очка. И тогда все внезапно преобразится".



"Это то, что я думаю о важности матча для "Арсенала". "Ливерпуль" же может просто позволить себе отсидеться первые 25-30 минут, потому что они хороши в обороне, и посмотреть, что будет делать "Арсенал", слегка заставив трибуны нервничать", — сообщил Невилл Sky Sports.