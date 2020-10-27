"Сити" предложит новый контракт Гвардиолу

"Манчестер Сити" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему защитнику Йошко Гвардиолу.

Летом 2023 Гвардиола присоединился к "Сити" из "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 77.6 млн. фунтов, в своем первом сезоне на "Этихад" выиграв Премьер-Лигу и клубный Чемпионат Мира.



В этом сезоне Гвардиол окончательно утвердился в стартовом составе "Сити", пускай и играя левого защитника, а также в Йошко проснулся бомбардирский талант — 22-летний хорват забил уже два гола в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Star, теперь "Сити" собирается наградить Гвардиола, чей рассчитанный до 2028 года контракт предусматривает зарплату в 120,000 фунтов в неделю, за достигнутый прогресс.



После подписания нового контракта до 2030 года зарплата бывшего игрока загребского "Динамо" должна вырасти до 150,000 фунтов в неделю.