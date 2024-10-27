9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 27 октября, четырьмя поединками завершится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" потерпел только три поражения в 23 последних матчах Премьер-Лиги — от "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" (13 побед, 7 ничьих). "Ньюкасл" может впервые с января 2021 провести три поединка подряд без забитых голов. "Синие" уступили лишь раз в 29 последних домашних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге — 0:2 в 2012 году (21 победа, 7 ничьих).



Капитан Рис Джеймс может выйти в стартовом составе "Челси" на второй матч Премьер-Лиги подряд. Весле Фофана и Марк Кукурелья снова доступны после дисквалификации.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон пока не готов сыграть свои первые минуты в этом сезоне. По-прежнему лечатся и Киран Триппьер, Джамаал Ласселлс, Свен Ботман. Мартин Дубравка и Мэтт Таргетт на пороге возвращения в строй.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 17:00



"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из восьми первых матчей этого сезона Премьер-Лиги (3 ничьи, 5 поражений). "Тоттенхэм" одержал шесть побед в семи последних поединках во всех соревнованиях (1 поражение). "Шпоры" выиграли 15 из 18 последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 1 поражение).



Полузащитник "Пэлас" Шейк Дукуре пока не залечил палец своей ноги.



Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин не успевает восстановиться к воскресенью. Точно не сыграет Джед Спенс.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00



"Вест Хэм" проведет свой девятый матч в этом сезоне Премьер-Лиги, все девять — в Лондоне. "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе 11 очков после восьми туров — только в 2019/20 их было меньше на данной стадии сезона Премьер-Лиги. В пяти последних встречах "молотобойцев" и "красных дьяволов" команде, выступавшей в роли гостей, не удавалось забить.



Вингер "Юнайтед" Антони вывихнул лодыжку против "Фенербахче". Может вернуться в строй Джонни Эванс. Бруну Фернандеш доступен после дисквалификации в Лиге Европы.



Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус приступает к трехматчевой дисквалификации. Никлас Фюллькруг пока не залечил икроножную мышцу.



АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не проиграл ни одного из семи домашних матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований (6 побед, 1 ничья). "Ливерпуль" выиграл все шесть выездных поединков в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Красные" забивали в каждой из 17 последних встреч с "канонирами" в высшем дивизионе.



"Арсенал" будет лишен дисквалифицированного Вильяма Салиба. Риккардо Калафьори, Юрриен Тимбер и Букайо Сака под вопросом. Мартин Эдегор команде точно не поможет.



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота вне игры с травмой ребер. Алиссон, Конор Брэдли, Харви Эллиотт и Федерико Кьеза составят ему компанию в лазарете.