МЮ решил тренироваться в Лондоне перед матчем с "Вест Хэмом"

"Манчестер Юнайтед" решил провести подготовку к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в Лондоне, на стадионе команды из третьего дивизиона.

В минувший четверг "Юнайтед" сыграл с "Фенербахче" вничью 1:1 в Стамбуле. После этого матча Лиги Европы подопечные Эрика Тен Хага решили не возвращаться в Манчестер и, переночевав в Турции, в пятницу прилетели в Лондон.



Соответствующее решение "Юнайтед" принял по логистическим причинам, чтобы уменьшить время на дорогу и оставить больше на восстановление.



Поэтому, как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" тренировался в столице на "Брисбен Роуд". "Лейтон Ориент" из Лиги Один любезно согласился представить свой стадион команде Тен Хага, потому что сам в этот уикенд играл на выезде с "Уикомбом".