Гвардиола: "Многому научусь у Мартина"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что наставник "Саутгемптона" Расселл Мартин преподнес ему большой урок.

Ранее днем "Сити" одержал победу 1:0 над "Саутгемптоном" благодаря голу Эрлинга Холанда на пятой минуте. В результате "святые" остались на самом дне таблицы Премьер-Лиги с одним очком.



Однако своей игрок аутсайдер произвел впечатление на Гвардиолу, который очень высоко отозвался о работе своего коллеги по тренерскому цеху.



"Это хороший матч, чтобы извлечь урок как тренеру. Я многому научусь у Рассела, потому что они были действительно хороши. Мы скромно признаем, что они были действительно хороши. В двух последних матчах мы играли против "Вулверхэмптона" и "Саутгемптона", и раз эти команды находятся на дне лиги, это говорит, насколько тяжело в Премьер-Лиге".



"Они сыграли действительно хорошо. Они создали не так много моментов, но они невероятным образом старались забрать у нас мяч. Мы создавали моменты, но не могли использовать их, хотя результат хорош".



"Они исключительны в розыгрыше мяча. Они находят свободные зоны. Они хорошо доставляют мяч до нападающего, и каждое их действие является осмысленным. Я знаю, что люди говорили насчет Расселла, и сегодня мы в этом убедились. У них не такие плохие игроки, и они хорошо сыграли. Когда команда выступает на этом уровне, это не просто так", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.