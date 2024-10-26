Гвардиола рад смотреть матч "Арсенала" и "Ливерпуля" с вершины Премьер-Лиги

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рад, что может наблюдать за матчем конкурентов из "Арсенала" и "Ливерпуля", находясь на вершине Премьер-Лиге.

В субботу "Сити" одержал победу 1:0 над "Саутгемптоном" благодаря быстрому голу Эрлинга Холанда.

Гвардиола чувствует, что эти три очка не были легкими, несмотря на то, что "Саутгемптон" находится на самом дне Премьер-Лиги.

Также Хосеп считает, что это была важная победа, учитывая противостояние двух прямых конкурентов на "Эмирейтс" в воскресенье.

"Важно, что теперь у нас 23 очка. Я посмотрю матч завтра. Я предпочитаю быть на вершине, чем не на вершине".

"Вилла" потеряла очки, "Брайтон" потерял очки. Это так сложно. Мы вырвали победу у "Вулверхэмптона" на 95-й минуте. Сегодня мы имели моменты. Наш xG был гораздо выше, нежели забитые нами голы. Сегодня был требовательный матч для нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2024 22:00

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  1. sausage 26.10.2024 22:13 # sausage
    Будет сжимать брелочек за канониров или на крайняк за ничейку.

    (ответить)

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