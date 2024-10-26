Гвардиола рад смотреть матч "Арсенала" и "Ливерпуля" с вершины Премьер-Лиги

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рад, что может наблюдать за матчем конкурентов из "Арсенала" и "Ливерпуля", находясь на вершине Премьер-Лиге.

В субботу "Сити" одержал победу 1:0 над "Саутгемптоном" благодаря быстрому голу Эрлинга Холанда.



Гвардиола чувствует, что эти три очка не были легкими, несмотря на то, что "Саутгемптон" находится на самом дне Премьер-Лиги.



Также Хосеп считает, что это была важная победа, учитывая противостояние двух прямых конкурентов на "Эмирейтс" в воскресенье.



"Важно, что теперь у нас 23 очка. Я посмотрю матч завтра. Я предпочитаю быть на вершине, чем не на вершине".



"Вилла" потеряла очки, "Брайтон" потерял очки. Это так сложно. Мы вырвали победу у "Вулверхэмптона" на 95-й минуте. Сегодня мы имели моменты. Наш xG был гораздо выше, нежели забитые нами голы. Сегодня был требовательный матч для нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.