Маккенна опроверг слухи о том, что Филлипс может досрочно вернуться в "Сити"

Калвин Филлипс Наставник "Ипсвича" Киран Маккенна опроверг слухи о том, что его клуб может досрочно вернуть полузащитника Калвина Филлипса в "Манчестер Сити".

Минувшим летом "Ипсвич" взял Филлипса в аренду у "Сити" до конца сезона 2024/25. С тех пор Калвин отметился шестью появлениями в стартовом составе "трактористов" в Премьер-Лиге.

На днях появились слухи, что в "Ипсвиче" недовольны физической формой Филлипса и подумывают о досрочном прекращении аренды 28-летнего англичанина.

Однако после проигранного "Брентфорду" матча (4:3), который Филлипс провел целиком, Макенна поведал, как обстоят дела на самом деле.

"Настоящая, настоящая чепуха. Я довольно давно узнал, что в футболе вы можете написать что-нибудь онлайн, и это везде распространится и будет упоминаться многими медиа, в результате чего это станет громкой историей".

"Это абсолютная чепуха. Такого рода разговоров не было, и я думаю, это настоящий, настоящий позор".

"Он провел очень хороший матч", — цитирует Маккенну Sky Sports.


Метки Ипсвич, Маккенна, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 171



Поиск: