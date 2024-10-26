Маккенна опроверг слухи о том, что Филлипс может досрочно вернуться в "Сити"

Наставник "Ипсвича" Киран Маккенна опроверг слухи о том, что его клуб может досрочно вернуть полузащитника Калвина Филлипса в "Манчестер Сити".

Минувшим летом "Ипсвич" взял Филлипса в аренду у "Сити" до конца сезона 2024/25. С тех пор Калвин отметился шестью появлениями в стартовом составе "трактористов" в Премьер-Лиге.



На днях появились слухи, что в "Ипсвиче" недовольны физической формой Филлипса и подумывают о досрочном прекращении аренды 28-летнего англичанина.



Однако после проигранного "Брентфорду" матча (4:3), который Филлипс провел целиком, Макенна поведал, как обстоят дела на самом деле.



"Настоящая, настоящая чепуха. Я довольно давно узнал, что в футболе вы можете написать что-нибудь онлайн, и это везде распространится и будет упоминаться многими медиа, в результате чего это станет громкой историей".



"Это абсолютная чепуха. Такого рода разговоров не было, и я думаю, это настоящий, настоящий позор".



"Он провел очень хороший матч", — цитирует Маккенну Sky Sports.