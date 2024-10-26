Слот: "У меня не было ожиданий насчет набранных очков"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что у него не было ожиданий насчет набранных очков, когда он брался за свою новую работу.

Под руководством Слота "Ливерпуль" выиграл 11 из 12 своих матчей с учетом всех соревнований, возглавляя таблицу Премьер-Лиги в преддверии этого уикенда.



Кажется, такой старт превзошел самые смелые ожидания, однако ожидания самого Слота были связаны исключительно с качеством футбола.



"У меня не было ожиданий. Это не так, что во время своих каникул я думал, как много очков у меня будет после 10 матчей".



"Я думал лишь о том, каким образом я постараюсь получать максимальную отдачу от этой команды, как это долгое время удавалось Юргену (Клоппу). Ты думаешь, как нам продолжить это. Ты не думаешь об очках".



"Все мои мысли были о процессе и о том, что мы делаем на ежедневной основе. Пока что мой опыт говорит о том, что набранные очки являются следствием этого".



"Поэтому, когда я приходил, у меня не было ожиданий насчет количества очков через матч, три или 10. Однако у меня были ожидания насчет того, какую игру я хочу видеть от этой команды. Думаю, в данный момент она соответствует моим ожиданиям", — цитирует Слота the Independent.