Холанд принес "Сити" победу над "Саутгемптоном"
Быстрый гол Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Саутгемптоном" и минимум на сутки выйти в лидеры Премьер-Лиги.
По сравнению с победой 5:0 над "Спартой" в Лиге Чемпионов посреди недели в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Фил Фоден.
Впервые за более чем месяц в старте "святых" появился Адам Лаллана, заменив Юкинари Сугавару.
Хозяева довольно неторопливо начали матч, но уже на пятой минуте открыли счет. Матеуш Нунеш выполнил подачу с левого фланга на границу вратарской, где Эрлинг Холанд поборол защитника и ногой отправил мяч под перекладину — 1:0.
Остаток первого тайма "Саутгемптон" провел в глухой обороне, и лишь перед самым уходом на перерыв Кэмерон Арчер убежал в прорыв и нанес удар в перекладину.
"Сити" после забитого гола по-прежнему никуда не торопился, а созданные моменты укрепить свое преимущество не использовал.
Второй тайм начался со штурма "горожан". Голкипер "святых" Аарон Рамсдейл и его защитники трудились в поте лица.
Постепенно этот натиск ослаб, но преимущество хозяева по-прежнему было подавляющим. Гости же так и не дождались своего шанса сравнять счет.
"Сити" легко и быстро открыл счет, но дальше впал в ступор. Мяч просто не шел в ворота, и это оставляло "Саутгемптону" робкую надежду. Однако преимущество "горожан" было слишком велико, чтобы случилась сенсация.
"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче
26.10.2024 19:00
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Последние комментарии:
hachidlo 26.10.2024 19:08 # удалить
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zaeba1l 26.10.2024 18:55 #
zaeba1l
Ты ебанатка.. Не пиши хуйню.. Китайцы нас боятся. Их гастеров у нас пиздили неоднократно.
Источник: http://fapl.ru/posts/110818/?c=1#c7980312
Ещё раз...китайцы боятся казахов...
Не, я не имею ничего против казахов, но, давайте по-честному, Казахстан - это задворок не просто мира, Европы, Азии, это задворок СНГ. Про который никто и не знает за пределами СНГ. На уровне с Монголией. Мб там у себя в аулах казахи выёбываются, рассказывая такое друг другу за рюмкой кумыса, но вещать это за пределы своих степей...
просто АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА, КАЗАХОВ БОЯТСЯ, АХАХАХАХАХАХ.
Источник: http://fapl.ru/posts/110818/?c=1#c7980333
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Ученые выяснили, почему неандертальцы недолюбливали копьеметалки
В Университете Кента выяснили, что метательные орудия копьевидного типа действуют эффективнее при броске с высоты. Эксперимент подтвердил, что копья, брошенные с 9 метров, летят на 30–40 % быстрее и точнее в цель, по сравнению с бросками с уровня земли. В древности именно такая манера убивать давала охотникам преимущество, позволяя избежать близкого контакта с крупными животными.
Однако при использовании атлатля (копьеметалки) результаты оказались неожиданными. Дротики, отправленные с атлатля, не отличались приличной скоростью, если их метали с высоты больше трех метров. Напротив, их скорость снижалась. Это открытие ставит под сомнение эффективность атлатля на неровной местности, где преимущества гравитации могут теряться.
Исследователи полагают, что легкие дротики сталкиваются с большим сопротивлением воздуха при броске под углом вниз. Если это так, то это может объяснять, почему неандертальцы, согласно археологии, не приняли такие метательные устройства.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X24004139#b0035
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Вот это уважаю братишка
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Королевская победа. Идем за титулом.
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