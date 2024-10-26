Холанд принес "Сити" победу над "Саутгемптоном"

Быстрый гол Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Саутгемптоном" и минимум на сутки выйти в лидеры Премьер-Лиги.

По сравнению с победой 5:0 над "Спартой" в Лиге Чемпионов посреди недели в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Фил Фоден.



Впервые за более чем месяц в старте "святых" появился Адам Лаллана, заменив Юкинари Сугавару.



Хозяева довольно неторопливо начали матч, но уже на пятой минуте открыли счет. Матеуш Нунеш выполнил подачу с левого фланга на границу вратарской, где Эрлинг Холанд поборол защитника и ногой отправил мяч под перекладину — 1:0.



Остаток первого тайма "Саутгемптон" провел в глухой обороне, и лишь перед самым уходом на перерыв Кэмерон Арчер убежал в прорыв и нанес удар в перекладину.



"Сити" после забитого гола по-прежнему никуда не торопился, а созданные моменты укрепить свое преимущество не использовал.



Второй тайм начался со штурма "горожан". Голкипер "святых" Аарон Рамсдейл и его защитники трудились в поте лица.



Постепенно этот натиск ослаб, но преимущество хозяева по-прежнему было подавляющим. Гости же так и не дождались своего шанса сравнять счет.



"Сити" легко и быстро открыл счет, но дальше впал в ступор. Мяч просто не шел в ворота, и это оставляло "Саутгемптону" робкую надежду. Однако преимущество "горожан" было слишком велико, чтобы случилась сенсация.



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче