Холанд принес "Сити" победу над "Саутгемптоном"

Эрлинг Холанд Быстрый гол Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Саутгемптоном" и минимум на сутки выйти в лидеры Премьер-Лиги.

По сравнению с победой 5:0 над "Спартой" в Лиге Чемпионов посреди недели в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Фил Фоден.

Впервые за более чем месяц в старте "святых" появился Адам Лаллана, заменив Юкинари Сугавару.

Хозяева довольно неторопливо начали матч, но уже на пятой минуте открыли счет. Матеуш Нунеш выполнил подачу с левого фланга на границу вратарской, где Эрлинг Холанд поборол защитника и ногой отправил мяч под перекладину — 1:0.

Остаток первого тайма "Саутгемптон" провел в глухой обороне, и лишь перед самым уходом на перерыв Кэмерон Арчер убежал в прорыв и нанес удар в перекладину.

"Сити" после забитого гола по-прежнему никуда не торопился, а созданные моменты укрепить свое преимущество не использовал.

Второй тайм начался со штурма "горожан". Голкипер "святых" Аарон Рамсдейл и его защитники трудились в поте лица.

Постепенно этот натиск ослаб, но преимущество хозяева по-прежнему было подавляющим. Гости же так и не дождались своего шанса сравнять счет.

"Сити" легко и быстро открыл счет, но дальше впал в ступор. Мяч просто не шел в ворота, и это оставляло "Саутгемптону" робкую надежду. Однако преимущество "горожан" было слишком велико, чтобы случилась сенсация.

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2024 19:00

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  1. hachidlo 26.10.2024 19:11 # hachidlo
    hachidlo 26.10.2024 19:08 # удалить
    hachidlo

    zaeba1l 26.10.2024 18:55 #
    zaeba1l

    Ты ебанатка.. Не пиши хуйню.. Китайцы нас боятся. Их гастеров у нас пиздили неоднократно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110818/?c=1#c7980312

    Ещё раз...китайцы боятся казахов...
    Не, я не имею ничего против казахов, но, давайте по-честному, Казахстан - это задворок не просто мира, Европы, Азии, это задворок СНГ. Про который никто и не знает за пределами СНГ. На уровне с Монголией. Мб там у себя в аулах казахи выёбываются, рассказывая такое друг другу за рюмкой кумыса, но вещать это за пределы своих степей...
    просто АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА, КАЗАХОВ БОЯТСЯ, АХАХАХАХАХАХ.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110818/?c=1#c7980333

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  2. abbhe 26.10.2024 19:04 # abbhe
    Ученые выяснили, почему неандертальцы недолюбливали копьеметалки

    В Университете Кента выяснили, что метательные орудия копьевидного типа действуют эффективнее при броске с высоты. Эксперимент подтвердил, что копья, брошенные с 9 метров, летят на 30–40 % быстрее и точнее в цель, по сравнению с бросками с уровня земли. В древности именно такая манера убивать давала охотникам преимущество, позволяя избежать близкого контакта с крупными животными.

    Однако при использовании атлатля (копьеметалки) результаты оказались неожиданными. Дротики, отправленные с атлатля, не отличались приличной скоростью, если их метали с высоты больше трех метров. Напротив, их скорость снижалась. Это открытие ставит под сомнение эффективность атлатля на неровной местности, где преимущества гравитации могут теряться.

    Исследователи полагают, что легкие дротики сталкиваются с большим сопротивлением воздуха при броске под углом вниз. Если это так, то это может объяснять, почему неандертальцы, согласно археологии, не приняли такие метательные устройства.

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X24004139#b0035

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  3. brati6ka 26.10.2024 19:02 # brati6ka
    Вот это уважаю братишка

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  4. superglor 26.10.2024 19:01 # superglor
    Королевская победа. Идем за титулом.

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