Онана: "Отправляемся к "Вест Хэму" за победой"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что его команда собирается одержать победу против "Вест Хэма" в воскресенье.

В данный момент "Юнайтед" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, из-за чего главный тренер Эрик Тен Хаг и его игроки находятся под огромным давлением.



Оба своих предыдущих визита на Лондонский стадион Тен Хаг проиграл, однако Онана уверен, что "Юнайтед" сможет прервать эту тенденцию в воскресенье.



"Я на 100 процентов предвкушаю этот матч, и мы отправляемся туда за победой. Будучи игроком "Манчестер Юнайтед", мы обязаны играть на победу везде".



"Иногда это невозможно, но мы отправляемся в Лондон, чтобы одержать победу, потому что нам нужны очки, нам нужны голы, нам нужны победы в матчах, и мы постараемся этого достичь", — цитирует Онана The Independent.