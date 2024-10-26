Трент хочет стать первым крайним защитником, взявшим "Золотой мяч"

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что хочет стать первым крайним защитником, который завоюет "Золотой мяч".

В ближайший понедельник станет известен очередной обладатель "Золотого мяча" — престижнейшей индивидуальной награды, которая вручается с 1956 года.



В интервью Sky Sports, 26-летний Александер-Арнольд признался, что предпочел бы получить "Золотой мяч", нежели выиграть Чемпионат Мира со сборной Англии.



"Я верю, что могу. Я хочу стать первым крайним защитником, который это сделает".



"Только следующим утром после завершения своей карьеры ты сможешь взглянуть в зеркало и сказать: "Я сделал все возможное для этого".



"Не имеет значения, как много трофеев ты выиграл или как много медалей ты имеешь. Важно то, что ты даешь игре и реализовал ли ты весь свой потенциал", — сообщил Трент.