Трент хочет стать первым крайним защитником, взявшим "Золотой мяч"
Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что хочет стать первым крайним защитником, который завоюет "Золотой мяч".
В ближайший понедельник станет известен очередной обладатель "Золотого мяча" — престижнейшей индивидуальной награды, которая вручается с 1956 года.
В интервью Sky Sports, 26-летний Александер-Арнольд признался, что предпочел бы получить "Золотой мяч", нежели выиграть Чемпионат Мира со сборной Англии.
"Я верю, что могу. Я хочу стать первым крайним защитником, который это сделает".
"Только следующим утром после завершения своей карьеры ты сможешь взглянуть в зеркало и сказать: "Я сделал все возможное для этого".
"Не имеет значения, как много трофеев ты выиграл или как много медалей ты имеешь. Важно то, что ты даешь игре и реализовал ли ты весь свой потенциал", — сообщил Трент.
26.10.2024 17:00
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Намерение уже пол дела. Ну удачи тебе
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