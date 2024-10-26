Оби-Мартин дебютировал в старте МЮ U-18 с хет-трика

16-летний нападающий Чидо Оби-Мартин сделал хет-трик в своем первом выходе в стартовом составе команды "Манчестер Юнайтед" U-18.

Оби-Мартин не имел игровой практики с конца прошлого сезона. Минувшим летом Чидо покинул "Арсенал", но разрешение присоединиться к "Юнайтед" получил только в начале октября.



Этот вынужденный простой не помешал юному датчанину блестяще дебютировать в стартовом составе команды "Юнайтед" U-18 ранее днем после появления на замену против "Сандерленда" в прошлый уикенд.



Как сообщает Daily Mail, Оби-Мартин сделал хет-трик за команду "Юнайтед" U-18 против сверстников из "Ноттингем Форест" (6:0), причем первый из трех своих голов Чидо забил уже через 16 секунд после начала матча.



Добавим, Оби-Мартин стал известен благодаря тому, что забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 в матче против сверстников из "Ливерпуля" в ноябре 2023 (14:3). Тогда Чидо было еще 15 лет.



