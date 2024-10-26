Слот похвалил Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своего нападающего Дарвина Нуньеса.

В начале сезона Нуньес не проходил в стартовый состав "Ливерпуля", и в качестве своего основного нападающего Слот предпочитал использовать Диогу Жоту.



Однако в прошлый уикенд Жота получил травму против "Челси", и Нуньес сразу же воспользовался своим шансом, отметившись победным голом против "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов посреди недели.



"Он очень старается, и именно это ты в первую очередь можешь попросить от игрока. Было приятно, что он забил в Лейпциге".



"Он забил важный гол, но его объем работы тоже был очень хорош, хотя он сыграл не так много матчей за нас. Как и в случае с другими, у него есть пространство для улучшения, и это нормально".



"Он очень хорош, и это приятно видеть после сложного старта сезона, когда у нас много играл Диогу. Дарвин был хорош против "Челси" и "РБ Лейпциг", — цитирует Слота Daily Mirror.